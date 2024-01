Zumindest am Montag und Dienstag dürfte der Zugverkehr in Deutschland aber wie gewohnt rollen. Eine wichtige Tagung des Deutschen Beamtenbunds (dbb), in dem die GDL Mitglied ist, soll laut dbb-Chef Ulrich Silberbach nicht von Arbeitskämpfen bei der Bahn gefährdet werden. «Ich habe mit Claus Weselsky schon vor Weihnachten verabredet, dass während der Tagung in Köln keine Streiks stattfinden werden», sagte Silberbach vor wenigen Tagen dem «Kölner Stadtanzeiger». «Die An- und Abreise ist sichergestellt. Was danach passiert, liegt nicht mehr in meiner Hand.»