Laut Betriebsrat will VW in Deutschland mindestens drei seiner zehn Werke der Kernmarke schliessen. An den übrigen Standorten solle die Kapazität sinken. Geplant seien auch betriebsbedingte Kündigungen, die bei VW seit 1992 ausgeschlossen waren. Zudem wolle der Konzern den Haustarif für seine rund 120.000 Mitarbeiter pauschal um zehn Prozent kürzen und fordere für die kommenden beiden Jahre Nullrunden. VW selbst wollte die Angaben zunächst nicht bestätigen./kge/DP/jha