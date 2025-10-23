Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weissen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt. «Ich denke, wir werden einen Deal machen», sagte er vor Journalisten. Der US-Präsident betonte zugleich, wenn keine Einigung erzielt werde, würden am 1. November zusätzliche Zölle auf Importe aus China von 100 Prozent eingeführt. Peking bestätigte das Treffen zwischen Xi und Trump zunächst nicht.