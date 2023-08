Auch nach der Lösung eines massiven technischen Problems bei der britischen Luftraumüberwachung müssen Reisende bei Flügen nach und aus Grossbritannien mit Verspätungen rechnen. Am wichtigsten britischen Flughafen London-Heathrow wurden am Dienstag jeweils mehr als 30 Starts und Landungen gestrichen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Der Airport warnte, der Flugplan sei weiterhin «erheblich gestört». Verkehrsminister Mark Harper sagte, es handele sich um die grösste Panne dieser Art seit fast einem Jahrzehnt, und kündigte eine Untersuchung an.

29.08.2023 10:21