Künstler Koons will Würfel mitsenden

Der Künstler Jeff Koons möchte 125 in einem grossen Würfel befindliche Miniaturskulpturen aus rostfreiem Stahl mitsenden. Sie seien mit Menschen verbunden, die in der Geschichte bedeutende Leistungen vollbracht haben. «Odysseus» soll in der südlichen Region des Mondes in einem Krater namens «Malapert A» landen. Nach einem möglichen erfolgreichen Aufsetzen wäre der Lander nach Angaben seiner Hersteller ungefähr sieben Tage lang funktionsfähig.