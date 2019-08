Weiterer 1MDB-Prozess gegen Malaysias Ex-Regierungschef begonnen

In Malaysia hat am Mittwoch der umfangreichste Prozess gegen den früheren Regierungschef Najib Razak im Korruptionsskandal um den Staatsfonds 1MDB begonnen. Dem 66-jährigen Najib werden in 21 Anklagepunkten Geldwäsche und in vier weiteren Machtmissbrauch vorgeworfen.