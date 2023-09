Laut dem Schiffsinformationsdienst MarineTraffic ist die «Aroyat» inzwischen auf dem Schwarzen Meer in offener See. Ihre Besatzung setzt sich aus Ägyptern, Albanern, Aserbaidschanern, Belgiern und Türken zusammen. Das Schiff wird am Mittwoch in Alexandria erwartet. Die «Aroyat» kam vor einer Woche gemeinsam mit der «Resilient Africa» in Tschornomorsk an. Die «Resilient Africa» hat die Passage durch das Schwarze Meer bereits erfolgreich hinter sich gebracht und liegt inzwischen vor Istanbul.