Die Weltbank will Indien 1,5 Milliarden Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro) in Form von Darlehen und Krediten zum Ausbau klimafreundlicherer Energie zur Verfügung stellen. Das Programm der Weltbank solle die Umsetzung eines indischen Programms zur Förderung von grünem Wasserstoff unterstützen, das bis zum Jahr 2030 100 Milliarden Dollar Privatsektorinvestitionen anregen möchte, sagte der Indien-Chef der Weltbank, Auguste Tano Kouamé, am Freitag. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse von Wasser mit aus erneuerbaren Energiequellen erzeugtem Strom hergestellt.

30.06.2023 18:29