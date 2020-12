Weltgrößter Kaffeehändler sieht für 2021 steigende Preise

In einem seltenen Interview erklärte David Neumann, der Chef der Neumann Kaffee Gruppe, das Schicksal des Kaffeemarktes sei abhängig von der Lockerung der Beschränkungen zur Corona-Eindämmung. Diese haben den Konsum erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten gedrückt, da von Paris bis Los Angeles Cafés geschlossen wurden. In der laufenden Saison rechnet Neumann mit einer Nachfrageerholung um 0,9%, nachdem sie in der Vorperiode um 1,3% geschrumpft war.

Eine Erholung des Verbrauchs würde zeitlich mit einem starken Rückgang der Produktion im Top-Erzeugerland Brasilien zusammenfallen. Die für milderen Kaffee bekannten Arabica-Pflanzen treten in die ertragsschwächere Hälfte des Zweijahreszyklus ein. Derweil bremst trockenes Wetter die Entwicklung der Ernte im nächsten Jahr. Neumann schätzt, dass das Angebot sich verknappen wird. In dieser Saison gab es am Markt einen Überschuss von 6,9 Millionen Sack.

Zumindest in der zweiten Jahreshälfte sei mit einem stärkeren New Yorker Terminmarkt zu rechnen, sagt Neumann. „Die Unwägbarkeit dabei ist Corona. Öffnen die Geschäfte wieder? Steigt der Verbrauch? Reisen Menschen und all das? Ehrlich gesagt habe ich keine Antwort darauf. “

In Europa und Nordamerika trinken die Menschen zu Hause mehr Kaffee. Auf die beiden Regionen entfällt etwas mehr als der Hälfte des weltweiten Verbrauchs. Der höhere Heimkonsum reichte aber nicht aus, um die Schließungen von Restaurants, Cafés und Büros auszugleichen. Der Verbrauch habe sich jedoch im Vergleich zu anderen Konsumgütern relativ gut gehalten, so Neumann.

“Ich denke, Kaffee hat alles, um aus einer Krise als Gewinner hervorzugehen, denn es handelt sich um ein wohltuendes, tröstendes Produkt, einen erschwinglichen Luxus”, sagte er.

Die Kaffeepreise erlebten in diesem Jahr wilde Schwankungen. Zwischen März bis Juni brachen sie um 27% ein, nachdem erstmals Lockdowns angekündigt wurden. Später erholten sich die Futures, als sich die Verbraucher eindeckten aufgrund von Befürchtungen, dass das Virus die Lieferketten beeinträchtigen könnte. Jetzt legen die Preise wieder eine Rally hin. Neumann-Forschungsleiterin Ana Wilks verweist dabei auf die Trockenheit, die die Erträge in Brasilien schmälert. Die Arabica-Ernte drohe hier “mehrere Millionen Sack” unter den 38 Millionen der letzten zwei Jahre im Off-Zyklus zu liegen.

„Trotz des viel besseren Niederschlagsmusters in den letzten 10 Tagen in den meisten Arabica-Gebieten gab es definitiv einige irreversible Schäden“, sagte Wilks und fügte hinzu, dass sich die Kaffeekirschen immer noch entwickelten. Daher werde Neumann erst nach einer umfassenden Umfrage unter allen Anbaugebieten eine Prognose abgeben.

Das Wachstum des globalen Verbrauchs werde weiterhin unter dem Normalwert liegen und in Europa und Nordamerika nur 0,5% betragen. In Asien, wo die Coronavirus-Beschränkungen nachgelassen haben, könnte die Nachfrage wieder auf ein historisches Wachstumsniveau zurückkehren, so Wilks.

Bei ihrem Kaffeekonsum zu Hause hätten die Verbraucher bei der Qualität keine Abstriche gemacht wie während der Finanzkrise 2009, als knappe Kassen vorherrschten. Dieses Mal sparten die Konsumenten Geld, da sie ihren täglichen Kaffee nicht im Café erwerben, sagt Wilks. Stattdessen steckten sie ihr Geld in qualitativ hochwertigere Produkte im Supermarkt.

“Wir haben in unserem Unternehmen in den letzten sechs Monaten überraschenderweise beobachtet, dass die sehr hochwertigen Kaffees nicht negativ betroffen waren”, sagte Neumann. „Auch das Massengeschäft und preisgünstige Kaffees haben sich gut entwickelt. Die Dellen gibt es in der Mitte dazwischen.“

