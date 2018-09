KMU stärken die Schweiz, doch wer stärkt die KMU?

In der Schweiz existieren über eine halbe Million Klein- und Mittelunternehmen. Von der Bäckerei über den Maschinenhersteller bis zum IT-Start-Up: KMU bilden die überwältigende Mehrheit der Unternehmen und bieten zwei Drittel der Arbeitsplätze in unserem Land. Sie tragen wesentlich zur unternehmerischen Kreativität, zum Wirtschaftswachstum und zum nationalen Wohlstand bei.

Ein starker Partner

Als Träger der Schweizer Wirtschaft ist es für KMU-Betriebe wichtig, fähige und vertrauensvolle Partner zu haben. Auch in Gesundheitsfragen. Denn eine Krankheit oder ein Unfall kann den Erfolg der Firma beeinträchtigen. Das weiss auch Sabina Aguilar von der Tschantré AG: «Wir haben erhöhte Krankheitszahlen. Um die Situation in den Griff zu bekommen, versuchen wir unser betriebliches Gesundheitsmanagement aufzubauen.» SWICA kann dank der langjährigen Erfahrung im Care Management Sabina Aguilar in der Prävention optimal unterstützen. Für vorausschauende Arbeitgeber bietet SWICA als führende Versicherung für Unternehmen die Krankentaggeldversicherung (KTG) und die Unfallversicherung (UVG) mit zusätzlichen Vorteilen an.

Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter

«Als KMU arbeiten wir sehr eng mit SWICA zusammen», meint Sabina Aguilar. «Meine direkte SWICA-Ansprechpartnerin steht uns quasi rund um die Uhr mit Rat zur Seite.» Das ganzheitliche Angebot aus einer Hand sorgt für kurze Informationswege. Da SWICA die Lohnfortzahlung übernimmt, können Lohnausfallkosten im Voraus präzis budgetiert werden. Die Mitarbeitenden der KMU erhalten – dank grosszügigen Kollektiv-Rabatten – auch bei der privaten Krankenversicherung SWICA-Qualität zu einem attraktiven Preis.

Die Nr. 1 in der Kundenzufriedenheit

All diese Serviceleistungen überzeugten Sabina Aguilar und viele weitere SWICA-Kundinnen und Kunden, wie drei unabhängige Umfragen bei Krankenversicherungen zeigen: Bei den Befragungen des K-Tipp, von comparis.ch und von amPuls wurde SWICA zur Nr. 1 in der Kundenzufriedenheit gewählt.