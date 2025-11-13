Der Unterhaltungskonzern Walt Disney blickt zurückhaltend auf die kommenden Wochen. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kinostart von «Zootopia 2» und «Avatar: Fire and Ash» dürften den Gewinn im ersten Geschäftsquartal schmälern, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit dem geplanten Kinostart von «Avatar» am 19. Dezember bleiben vor Quartalsende nur noch wenige Wochen für Umsätze an den Kinokassen. Zudem bremst der Rückgang der politischen Werbung Disneys TV-Geschäft, ebenso wie der Zeitpunkt der Ausgaben für Sportrechte. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie gab im frühen Handel um 7,5 Prozent nach.