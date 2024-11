Mit der Generalsanierung will die Bahn in den kommenden Jahren vielbefahrene Korridore in einem Rutsch umfassend modernisieren und damit für mehr Verlässlichkeit im Schienennetz sorgen. Vor allem wegen der maroden Infrastruktur steckt der Konzern bei der Zuverlässigkeit in einer schweren Krise./maa/DP/ngu