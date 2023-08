Die Produktion erreichte preisbereinigt in den ersten sechs Monaten ein Plus von 4,3 Prozent, wie der Verband berichtete. Dabei wurden viele bestehende Aufträge abgearbeitet, so dass die rechnerische Auftragsweite von 5,2 auf 4,7 Monate zurückging. Der Umsatz summierte sich im Halbjahr auf 120,4 Milliarden Euro, was zum Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von 13,8 Prozent bedeutete. Dennoch bewerteten die Unternehmen ihre Aussichten deutlich schwächer als noch im Vormonat./ceb/DP/men