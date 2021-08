Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten lässt sich dieses Handelsmotiv derzeit bei der Heidelberger Druckmaschinen AG. Nach mehrjährigen Kursverlusten erholt sich die Aktie des deutschen Traditionsunternehmens seit Ende 2020 deutlich. Ordentliche Quartalszahlen und ein neues Jahres-Hoch nahmen schließlich letzte Woche eine Reihe von Tradern zum Anlass, um das Wertpapier zu kaufen. Unter ihnen auch Christoph Klar (SystematiCk), der die Aktie nun mit 3,3 Prozent in seinem wikifolio Trendfollowing Deutschland gewichtet hat.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Alibaba. Die Aktie der Online-Handelsplattform korrigiert derzeit stark. Grund dafür ist die Angst vor strengen Regulierungen von Seiten der chinesischen Regierung. Diese Sorge teilen – zumindest in vollem Ausmaß - nicht alle Trader. Sie nutzten darum letzte Woche die Chance sich mit aus ihrer Sicht günstigen Alibaba-Aktien einzudecken. Wie unterschiedlich das politische „China-Risiko“ von der wikifolio-Community derzeit bewertet wird, zeigt das aktuelle Voting auf wikifolio.com:

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also das Mitnehmen von Gewinnen – lässt sich aktuell allen voran beim deutschen Möbelzulieferer Surteco beobachten. Bereits Anfang August trennte sich Trader Wolfgang Radax (ValueHunter) in seinem wikifolio Europa Finest Selection von der Aktie. Seine Begründung für den Verkauf dürfte wohl auch für die letztwöchigen Gewinnmitnahmen anderer Trader gelten: „Bei Surteco reicht es nicht mehr für einen weiteren Verbleib im wikifolio. Aufgrund der Reaktion auf die jüngsten Geschäftszahlen, ist die Aktie nur mehr ein SELL und wird dementsprechend veräußert.“

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche die Aktie des US-amerikanischen Solar-Unternehmens Sunrun. Standen die Zeichen im Juli noch gut für eine rasche Erholung des Wertpapiers, verdüstern sich die Aussichten aktuell wieder. Viele Trader scheinen sich hier mehr erhofft zu haben und stoßen die Aktie darum ab.

