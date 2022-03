Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim deutschen Windkraftanlagenhersteller Nordex. Trader Lennart Marxen (Moneyboxer) kommentierte die starke Performance der Aktie wie folgt: „Die Bank of America stuft Nordex von "Neutral" auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 29 Euro. Ein weiteres Zeichen, dass sich die Stimmung zu den "Freiheitsenergien" weiter verbessert. Noch hat Nordex einige operative Probleme, aber die Börse spielt die Zukunft und die sieht immer besser aus für Nordex.“ In Marxens wikifolio Smart Selection – Green ist die Nordex-Aktie derzeit mit 3,3 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim US-amerikanischen Bergbauunternehmen Freeport-McMoRan. Die Aktie korrigierte am Allzeithoch und Trader griffen eifrig zu. Einen guten Riecher bei der Aktie bewies unter anderem Trader Thorsten Mosel (coblenztrade). Er kommentierte schon Ende Februar: „Neues Allzeithoch bei Freeport-McMoRan. Aktuell sind Rohstoffe gefragt. Schauen Sie sich nur mal an, welche Unmengen an Kupfer man benötigt, um die Energiewende in Gang zu bringen. Gold erfreut sich auch wachsender Beliebtheit in unsicheren Zeiten.“ Letzte Woche kommentierte Mosel dann erneut: „Freeport-McMoRan läuft von einem Hoch zum nächsten zurzeit. The Trend is your Friend.“ In Mosels wikifolio Leitwolf Multi Konzept ist die Freeport-McMoRan-Aktie derzeit mit 6,9 Prozent gewichtet.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim deutschen Industriedienstleister Bilfinger beobachten. Die Aktie des in den Bereichen Chemie, Pharma, Öl und Gas tätigen Konzerns fährt gerade Achterbahn. Im Zeitraum von 16. Februar bis zum 7. März verlor die Aktie rund 20 Prozent an Wert, nur um die Verluste dann in der letzte Handelswoche beinahe gänzlich wieder gut zu machen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche den US-amerikanischen Social-Media-Konzern Meta (ehem. facebook). Bei Meta läuft es derzeit alles andere als rund. Ein gesenkter Jahresausblick und Datenschutzbedenken bescheren dem Unternehmen seit Jahresbeginn einen Wertverlust von rund 45 Prozent.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.