Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. So geschehen letzte Woche beim Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy. Warum die Aktie gerade so gefragt ist, weiß Marlon Kröner ( Skyy ): „SFC ENERGY glänzt mit einem zweistelligen Plus in den Büchern. Ursache dafür ist ein großer Auftrag aus Japan zur Lieferung von 135 EFOY Pro Brennstoffzellen für LED-Verkehrsleitanlagen.“ Kröner selbst hat die SFC-Energy-Aktie mit rund neun Prozent in seinem wikifolio Wasserstoffwirtschaft und BZ gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Auf eben diesen setzten Trader letzte Woche bei der Compleo Charging Solutions AG. Was die Aktie attraktiv macht, erklärt Vincent Soltau ( Juliette ), der das Papier selbst in seinem wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte hält: „Compleo Charging Solutions AG, ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen hat Compleo das Wachstumstempo auch im vierten Quartal 2020 fortgesetzt und mit einer Verdopplung des Gesamtjahresumsatzes gegenüber dem Vorjahr das Wachstumsziel für 2020 erreicht.“

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

# Name Performance 7 Tage verkauft u.a. in diesem wikifolio 1 VW 8.9% Nordstern 2 Alfen 5.8% Trendfolge&Trading 3 Nvidia 5.8% Potentialwerte 4 Alphabet 9.6% TITAN-HERO 5 ServiceNow 5.9% Invest Picking

Gewinne eingesackt haben letzte Woche Verkäufer der Volkswagen Vorzugsaktie. Ausschlaggebend dafür könnten vorläufige Zahlen zum Jahresergebnisse des Konzerns gewesen sein. VW geht davon aus, 2020 einen nur etwa halb so großen Gewinn im laufenden Geschäft zu erzielen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Ein guter Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt. Ein guter Anleger hingegen verhält sich gänzlich anders. Er minimiert Verluste und stößt „sinkende“ Aktien ab. Von Bord gegangen sind Trader vergangen Woche aus diesem Grund bei Hive Blockchain Technologies. Nach einer Jahresperformance von fast 1800 Prozent, brach der Kurs in der vergangenen Woche um über zehn Prozent ein. Dirk Althaus (techguru) erklärt das Geschäftsmodell und die hohe Volatilität der Aktie: „Hive betreibt in einer Partnerschaft mit Genesis Mining Kryptomining Anlagen in Kanada, Schweden und Island. Die Aktie ist sehr stark von dem Bitcoin Kurs abhängig und damit sehr risikoreich.“ Althaus selbst will sich von den Hive-Aktien in seinem wikifolio Blockchain 2.0 nicht trennen: „Ich habe die Position im Blockchain 2.0 wikifolio leicht ausgebaut und fühle mich mit der derzeitigen geringen Gewichtung (2,3 Prozent) wohl.“

