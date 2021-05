Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Gezeigt hat sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei der Aktie der K + S AG. Der deutsche Bergbaukonzern mit den Schwerpunkten Salz- und Kalisalz-Förderung profitiert derzeit von steigenden Rohstoffpreisen. Der jüngst abgeschlossene Verkauf des US-Salzgeschäfts um rund 2,6 Milliarden Euro gibt der Aktie zusätzlich Rückenwind.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Siemens Energy. Obwohl die Aktie charttechnisch nicht viel hermacht, schienen die jüngsten Quartalszahlen Trader zum Kauf zu motivieren. Der Siemens Energy gelang eine Verdoppelung des Profits. Getrieben waren die Gewinne hauptsächlich durch das Geschäft mit erneuerbaren Energien. Für den gleichzeitigen Umsatzrückgang des Konzerns war vor allem die Sparte „Gas and Power“ verantwortlich.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben die wikifolio-Trader vergangene Woche bei AMS. Die Aktie des österreichischen Sensorspezialisten belasteten zuletzt Gerüchte. Angeblich soll AMS für die nächste Generation iPhones als Lieferant für Gesichtserkennungssensoren aussortiert werden. Apple sorgte bisher für den größten Teil des Geschäfts des Chip-Herstellers.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche FlatdexDegiro. Bei den Verlusten handelte es sich um einen Rücksetzer vom Allzeithoch – Grund zur Panik besteht also keiner. Viele Trader nutzen den Zeitpunkt dennoch, um klar Schiff zu machen und Gewinne einzustreichen.

