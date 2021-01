Wird die Schweiz zum Drohnen-Hotspot in Europa?

In der Schweiz gibt es bereits mehr als 80 Startups, die sich mit dem Thema Drohnen beschäftigen. Über 2.000 Arbeitsplätze wurden in diesem Bereich geschaffen. Darunter fallen Drohnenhersteller oder Zulieferer von Software oder Bauteilen. Bis 2024 erwarten Experten in diesem Bereich ein noch stärkeres Wachstum. Die Chance: Abläufe werden durch den Einsatz von Drohnen sicherer und kostengünstiger, etwa wenn man die Inspektion einer schwer zugänglichen Baustelle einem mobilen Flugroboter überlässt.

Der Managing Partner von Helvetica Capital Christian Fuessinger erklärt die aktuellsten Entwicklungen auf dem Markt der Drohnenstartups in der Schweiz und sagt, welches Potenzial er in diesem Bereich sieht. Er gibt zudem einen Ausblick auf 2021 und erklärt, auf was Investoren achten, wenn Sie ein Startup-Dossier vor sich haben.

