Mehr wissen könnten Auslandszeugen, die im Mittleren Osten - oder wie Tomiie - in Südostasien näher am Tatgeschehen waren. Doch die meisten der bisher geladenen Auslandszeugen haben nicht einmal auf die Ladung geantwortet, geschweige denn, dass sie in dem unterirdischen Münchner Gerichtssaal in der JVA Stadelheim erschienen wären./cho/DP/jha