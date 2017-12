22.12. KOF Konjunkturbarometer SNB: Zahlungsbilanz und Auslandvermögen Q3 25.12. Weihnachten: Börse SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 26.12. 2. Weihnachtstag: Börse SIX geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst 27.12. UBS-Konsumindikator November CS-CFA Index Dezember 28.12. Keine Termine vorhanden 29.12. MK Stiftung für Konsumentenschutz: Klagen gegen VW und Amag 01.01. Neujahr: Börse SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 02.01. Berchtoldstag: Börse SIX geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst 03.01. Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2017 Jahres-MK Bauernverband: Thema 'Fairer Handel' 04.01. Keine Termine vorhanden 05.01. SNB: Devisenreserven per Ende Dezember 2017 08.01. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/GJ 2017 09.01. Sika: Umsatz 2017 Credit Suisse: Retail Outlook 2018 SNB: Ergebnis 2017 (provisorisch) Burckhardt: Investorentag Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2017 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Schweizer Medien: Dreikönigstagung 2018 10.01. MK Swiss Life: 'Drei Jahre nach dem Fanken-Schock' MK Raiffeisen: Wirtschaftsprognosen - Drei Jahre nach Frankenschock EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 11.01. Partners Group: AuM 2017 Richemont: Trading Update Q3 Bossard: Umsatz 2017 Schaffner: GV Leonteq: (R)Evolution Day 2018 MK EY: Bankbarometer - 10 Jahre nach Finanzkrise MK Credit Suisse: 'Investment Banking - Trends und Ausblick 2018' 12.01. Hypo Lenzburg: Ergebnis 2017 15.01. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2017 12. Schweizerischer Stromkongress (inkl. 16.1.) Genfer Uhrensalon SIHH (bis 19.1.) 16.01. Lindt & Sprüngli: Umsatz 2017 SNB: Referat Thomas Jordan, 'Wie Geld durch Zentralbank und Bankensystem geschaffen wird' 17.01. 1. Crypto Finance Conference (bis 19.1.) Konferenz Uni Zürich: 'Closing the gaps between Finance and Sustainability' (bis 19.1.) 18.01. Geberit: Umsatz 2017 Galenica: Umsatz 2017 Jahres-MK: Verband Schweiz. Privatbanken und Asset-Manager Jahres-MK: Versicherungsverband SVV

