23.01. Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) SGS: Ergebnis 2017 + BMK Arbonia: Umsatz 2017 Autoneum: Umsatz 2017 Komax: Umsatz 2017 Tornos: Umsatz 2017 Zuger KB: Ergebnis 2017 + BMK Appenzeller KB: BMK 2017 World Economic Forum WEF (bis 26.1.) 24.01. Novartis: Ergebnis Q4/2017 (Webcast 14.00 Uhr) + BMK Barry Callebaut: Umsatz/Volumen Q1 Zur Rose: Umsatz 2017 (Conf. Call 14.00 Uhr) World Economic Forum WEF (bis 26.1.) 25.01. Belimo: Umsatz 2017 HBM: Ergebnis Q3 Huber + Suhner: Umsatz 2017 Schlatter: Umsatz 2017 Nidwaldner Kantonalbank: BMK 2017 Schwyzer KB: BMK 2017 Tagung SAB/STV: Alpiner Tourismus in der Krise - wie weiter? World Economic Forum WEF (bis 26.1.) 26.01. Givaudan: Ergebnis 2017 (Conf. Call 15.00 Uhr) Berner KB: Ergebnis 2017 + BMK SFS: Umsatz 2017 Starrag: Umsatz 2017 Life Science Konferenz FutureHealth SFP Group: Swiss Real Estate Funds Day World Economic Forum WEF (bis 26.1.) 29.01. KTM Industries: Umsatz 2017 Santhera: Ergebnis 2017 (Conf. Call 14.00 Uhr) Cham Paper Group: aoGV (Anpassung Statuten etc.) 30.01. BC Jura: Ergebnis 2017 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2017 KOF Konjunkturbarometer MK SVSP: Rück- und Ausblick Markt für Strukturierte Produkte etc. MK Swiss Venture Capital Report 2018 31.01. Julius Bär: Ergebnis 2017 + BMK Lonza: Ergebnis 2017 (Conf. Call 14.30 Uhr) + BMK Bucher: Umsatz 2017 Gurit: Umsatz 2017 Hügli: Umsatz 2017 Rieter: Umsatz 2017 Titlisbahnen: Ergebnis 2016/17 UBS-Konsumindikator Dezember CS-CFA Index Januar Finanz'18 und Immo'18 (1. Tag) 01.02. Roche: Ergebnis 2017 (IR-Präsentation 15.00 Uhr GMT London) + BMK Luzerner KB: Ergebnis 2017 + BMK Glencore: Production Report 2017 Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Januar) BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2017 Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2018 Finanz'18 und Immo'18 (2. Tag) 02.02. Keine Termine vorhanden 05.02. DKSH: BMK 2017 Energiedienst: Ergebnis 2017 DKSH: Ergebnis 2017 (Conf. Call 13.00 Uhr) KOF Beschäftigungsindikator 06.02. Dätwyler: Ergebnis 2017 + BMK Idorsia: Ergebnis 2017 AMS: Ergebnis 2017 (Conf. Call 08.45 Uhr) + BMK Communication Summit 2018 (Thema Corporate Publishing, ab 18.00 Uhr) FuW Forum: Vision Finanzplatz Schweiz #9 'Weichen Stellen' 07.02. Swisscom: Ergebnis 2017 (IR-Veranstaltung ab 13.30 Uhr) KOF Konjunkturumfragen vom Januar (inkl. MK) 08.02. ABB: Ergebnis Q4/2017 Zurich Insurance: Ergebnis Q4/2017 Bank Cler: Ergebnis 2017 BLKB: Ergebnis 2017 Emmi: Umsatz 2017 Glarner KB: Ergebnis 2017 Lem: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Molecular Partners: Ergebnis 2017 Bühler: BMK 2017 Leonteq: Ergebnis 2017 09.02. Graubündner KB: Ergebnis 2017 + BMK Mobimo: Ergebnis 2017 ZKB: Ergebnis 2017 Ems-Chemie: Ergebnis 2017 Swiss: Verkehrszahlen Januar 2018 Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2018 12.02. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2018 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2018 13.02. Bell: Ergebnis 2017 Temenos: Ergebnis 2017 (Conf. Call 18.30 Uhr) Vontobel: Ergebnis 2017 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2018 14.02. Clariant: Ergebnis 2017 Credit Suisse: Ergebnis Q4/2017 Kudelski: Ergebnis 2017 SGKB: Ergebnis 2017 + BMK Temenos: Capital Markets Day Valiant: Ergebnis 2017 Banque Cantonale Neuchâteloise: BMK 2017 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 15.02. Nestlé: Ergebnis 2017 BCV: Ergebnis 2017 Phoenix Mecano: Ergebnis 2017 (provisorisch) Straumann: Ergebnis 2017 + BMK Coop: BMK 2017 16.02. Schindler: Ergebnis 2017 BB Biotech: Ergebnis 2017

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

rw

(AWP)