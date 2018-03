01.03. Adecco: Ergebnis Q4 (Conf Call 09.00/11.00 Uhr) Ascom: Ergebnis 2017, BMK 2017 Basler KB: Ergebnis 2017, BMK 2017 GAM: Ergebnis 2017, BMK 2017 Implenia: Ergebnis 2017, BMK 2017 Kardex: Ergebnis 2017 (Conf Call 14.00) Newron: Ergebnis 2017, BMK 2017 Orior: Ergebnis 2017 (Conf. Call 10.00 Uhr) SPS: Ergebnis 2017, BMK 2017 Sunrise: Ergebnis 2017, BMK 2017 VZ Holding: Ergebnis 2017 (Conf. Call 09.30 Uhr) Clientis Zürcher Regionalbank Genossenschaft: BMK 2017 SBB: MK zu Sanierung/Entwicklung Cargo Swissmem: Jahres-MK Seco: BIP Quartalsschätzungen Q4 2017 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Januar 2018 Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2018 02.03. LafargeHolcim: Ergebnis 2017, BMK 2017 Novartis: GV (10.00 Uhr) Flughafen Zürich: Ergebnis 2017, BMK 2017 Mobilezone: Ergebnis 2017, BMK 2017 Raiffeisen: Ergebnis 2017, BMK 2017 Swissquote: Ergebnis 2017, BMK 2017 05.03. Calida: Ergebnis 2017, BMK 2017 Emmi: Ergebnis 2017, BMK 2017 Helvetia: Ergebnis 2017 SNB: Ergebnis 2017 (Details) Helvetia: BMK 2017 06.03. Logitech: Investorentag (ab 09.00 Uhr) Bucher: Ergebnis 2017, BMK 2017 Coltene: Ergebnis 2017, BMK 2017 Dätwyler: GV (17.00 Uhr) Dormakaba: Ergebnis H1 2017/18, MK H1 2017/18 Feintool: Ergebnis 2017 , BMK 2017 Forbo: Ergebnis 2017, BMK 2017 Goldbach: Ergebnis 2017, BMK 2017 Lindt & Sprüngli: Ergebnis 2017, BMK 2017 VP Bank: Ergebnis 2017, BMK 2017 Oerlikon: Ergebnis 2017, BMK 2017 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2018 SIX: ETF/ETP Roundtable 2018 (ab 17.30 Uhr) 07.03. Allianz Suisse: Ergebnis 2017 Autoneum: Ergebnis 2017, BMK 2017 Bossard: Ergebnis 2017, BMK 2017 Bque Pr Rothschild: Ergebnis 2017 Panalpina: Ergebnis 2017, BMK 2017 Walliser KB: Ergebnis 2017, BMK 2017 FINMA: MK zu Versicherungswirtschaft und SST SNB: Devisenreserven Februar 2018 MK Schillingreport 2018 08.03. Cicor: Ergebnis 2017 LLB: Ergebnis 2017, BMK 2017 Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q4/2017, BMK 2017 BPDG: Ergebnis 2017 Cicor: BMK 2017 Post: BMK 2017 Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2018 BFS: Touristische Beherbergung Januar 2018 09.03. UBS: Publikation Geschäftsbericht 2017 SFS: Ergebnis 2017, BMK 2017 Starrag: Ergebnis 2017, BMK 2017 Tessiner KB: BMK 2017 Zug Estates: Ergebnis 2017, BMK 2017 Mobilezone: aoGV (Kapitalerhöhung für TPHCom-Übernahme) Schweiter: Ergebnis 2017, BMK 2017 Swiss: Verkehrszahlen Februar 2018 12.03. Aryzta: Ergebnis H1 2017/18 Belimo: Ergebnis 2017, BMK 2017 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2018 IVF Hartmann: Ergebnis 2017 LGT Bank AG: Ergebnis 2017 Mikron: Ergebnis 2017, BMK 2017 Tornos: Ergebnis 2017 VAT: Ergebnis 2017, BMK 2017 13.03. Geberit: Ergebnis 2017, BMK 2017 Roche: GV (10.30 Uhr) BB Biotech: GV (15.00 Uhr) BFW: Ergebnis 2017, BMK 2017 Galenica: Ergebnis 2017, BMK 2017 Gurit: Ergebnis 2017, BMK 2017 Huber + Suhner: Ergebnis 2017, BMK 2017 Inficon: Ergebnis 2017, BMK 2017 Rieter: Ergebnis 2017 Tamedia: Ergebnis 2017, BMK 2017 Von Roll: Ergebnis 2017 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 14.03. Swatch: BMK 2017 BVZ: Ergebnis 2017 CPH: GV (15.30 Uhr) EEII: Ergebnis 2017 Lastminute.com: Ergebnis 2017 Siegfried: Ergebnis 2017, BMK 2017 Tecan: Ergebnis 2017 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 15.03. Dufry: Ergebnis 2017, BMK 2017 Vifor Pharma: Ergebnis 2017 Comet: Ergebnis 2017 Elma: Ergebnis 2017 Kudelski: GV (14.00 Uhr) Pargesa: Ergebnis 2017 U-blox: Ergebnis 2017 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Clientis AG: BMK 2017 Swiss: Jahresergebnis 2017 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2018 FuW-Forum: Fintech 2018 Innovationsforum Energie (inkl. 16.3.) 16.03. Addex: a.o. GV zu Kapitalerhöhung Bachem: Ergebnis 2017, BMK 2017 CFT: Ergebnis 2017, BMK 2017 Hilti: BMK 2017 17.03. Hypo Lenzburg: GV (15.00 Uhr) 19.03. Clariant: GV (10.30 Uhr) SGS: GV (14.00 Uhr) Hiag Immobilien: Ergebnis 2017, BMK 2017 20.03. Partners Group: Ergebnis 2017 Schindler: GV (14.30 Uhr) Bellevue: GV (16.00 Uhr) BKW: Ergebnis 2017 Conzzeta: Ergebnis 2017 Crealogix: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) Evolva: Ergebnis 2017 (Conf. Call 10.00 Uhr) Komax: Ergebnis 2017, BMK 2017 Messe Schweiz: Ergebnis 2017 Orell Füssli: Ergebnis 2017 Peach Property: Ergebnis 2017 Schlatter: Ergebnis 2017 Vetropack: Ergebnis 2017, BMK 2017 Santhera: Ergebnis 2017 Seco: Konjunkturprognosen vom März 2018 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2018 KOF Consensus Forecast SFI Swiss Finance Institute: Capco Banking and Finance Forum 21.03. Investis: Ergebnis 2017 SIX Group AG: Ergebnis 2017 Zur Rose: Ergebnis 2017 (Conf. Call 14.00 Uhr), BMK 2017 13. IAZI Real Estate Investment Lunch 2018 (10.30-14.00 Uhr) Finance Forum Liechtenstein (ab 13.30 Uhr) NZZ X.Days 2018 (inkl. 22.3.) 22.03. Givaudan: GV (10.30 Uhr) Metall Zug: Ergebnis 2017 SNB: Publikation Geschäftsbericht 2017 Meyer Burger: Ergebnis 2017 SFAMA: Medienanlass 25 Jahre ETFs Uhrenmesse Baselworld (bis 27.03.) 23.03. Credit Suisse: Publikation Geschäftsbericht 2017 Energiedienst: GV (16.00 Uhr) Interroll: Ergebnis 2017, BMK 2017 KTM Industries: Ergebnis 2017 Ruag: BMK 2017 Titlisbahnen: GV 26.03. Alpiq: Ergebnis 2017, BMK 2017 Cosmo: Ergebnis 2017 Cham Group: Ergebnis 2017, BMK 2017 SHL: Ergebnis 2017 SNB: Zahlungsbilanz und Auslandvermögen Q4 27.03. Bâloise: Ergebnis 2017 Bank Linth: GV Implenia: GV Newron: GV SPS: GV Walter Meier: GV Warteck Invest: Ergebnis 2017, BMK 2017 Mobimo: GV (17.00 Uhr) 28.03. Bobst: GV (17.00 Uhr) Coltene: GV Intershop: GV Plazza: Ergebnis 2017 Vaudoise: Ergebnis 2017, BMK Ergebnis 2017 Autoneum: GV Leonteq: GV CS-CFA Index März

