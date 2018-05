16.05. Novartis: Investor Event Alpine Select: GV (11.00 Uhr) Alpiq: GV (10.00 Uhr) Fenaco: BMK 2017 Hügli: GV (16.00 Uhr) Repower: GV (10.30 Uhr) Walliser KB: GV (17.00 Uhr) Verein Vorsorge Schweiz (VVS): MK zu Säule-3a-Stiftungen MK Complementa: Risiko Check-up 2018 - Trends Schweizer Gewerbekongress (ab 13.30 Uhr) SFI: Info-Veranstaltung 'Vollgeld-Initiative' (mit Thomas Jordan) 17.05. Adval Tech: GV (16.45 Uhr) VAT: GV (15.00 Uhr) Villars: GV (10.15 Uhr) Züblin: Ergebnis 2017/18, BMK 2017/18 BFS: Arbeitskräfteerhebung Q1 2018 Alu Kongress 2018 (GV Vorabend) Lombard Odier: Veranstaltung 'Zeitenwende am Obligationenmarkt' öbu: Wirtschaft 2030 - Visionen für die Zukunft 18.05. Richemont: Ergebnis 2017/18 (Webcast 09.30 Uhr) BKW: GV (14.00 Uhr) Calida: GV (13.30 Uhr) Edisun Power: GV (16.00 Uhr) Phoenix Mecano: GV (15.00 Uhr) 21.05. Pfingstmontag - Eingeschränkter AWP-Dienst 22.05. Sonova: Ergebnis 2017/18, BMK 2017/18 Burkhalter: GV (11.00 Uhr) Berner KB: GV (16.30 Uhr) Deloitte AG: Telefonkonferenz CFO-Umfrage 23.05. Julius Bär: Interim Management Statement Lem: Ergebnis 2017/18, BMK 2017/18 Valiant: GV (16.00 Uhr) Warteck Invest: GV (17.00 Uhr) AXA Versicherungen: MK Betriebsrechnung Berufliche Vorsorge 2017 Poenina: GV (11.00 Uhr) MK UBS: Alpine Property Focus 2018 FuW Forum: Blockchain 2018 SwissBanking: Journalistenseminar 2018 24.05. Swatch: GV (10.00 Uhr) APG SGA: GV CFT: GV (15.00 Uhr) Varia US: GV (09.00 Uhr) Ypsomed: Ergebnis 2017/18, BMK 2017/18 Zur Rose: GV (17.00 Uhr) Aevis: GV (15.00 Uhr) Baumgartner: GV (11.15 Uhr) SIX: Exchange Traded Product Day 2018 25.05. Perfect Holding: GV The Native: GV (14.30 Uhr) Wisekey: GV (14.00 Uhr) BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sekundärer Sektor im Q1 Private Banking Day 28.05. BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 2018, BFS: Lohnentwicklung 2017 29.05. Aryzta: Trading Update Q3 Burckhardt: Ergebnis 2017/18 Romande Energie: GV (14.30 Uhr) KPMG: Cyberkriminalität in der Schweiz EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2018 MK ZKB: Schweizer Pensionskassenstudie 2018 KOF Prognosen für den CH-Tourismus (mit MK) Schweizeraktien.net: Branchentalk Regionalbanken (ab 14.30 Uhr) 30.05. Spice Private: GV (14.00 Uhr) DWS Deutschland: Roundtable zum Börsengang KOF Konjunkturbarometer, CS-CFA Index Mai 31.05. Dufry: Analyst Day Dottikon ES: Ergebnis 2017/18 LumX: GV (14.00 Uhr) Thurgauer KB: PS-Versammlung (17.30 Uhr EFG Bank: Medien-Roundtable "Globales Wachstum" Helvetia: MK Berufliche Vorsorge Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1 2018 SNB: Zahlungsbilanz und Auslandvermögen 2017 BFS: Detailhandelsumsätze April 2018 CS Research Institute Future of GDP MK Interpharma/Santésuisse: Medikamenten-Auslandspreisvergleich MK SNB: Ergebnisse der Zahlungsmittelumfrage 2017 01.06. Roche: Onkologie-Konferenz Asco (bis 5. Juni) HBM: Geschäftsbericht 2017/18 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2018 05.06. Landis+Gyr: BMK 2017/18, Ergebnis 2017/18 06.06. AMS: GV (10.00 Uhr) Orascom DH: Ergebnis Q1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2018 A.M.Best: Reinsurance Market Briefing 07.06. Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2018 SNB: Devisenreserven Mai 2018 BFS: Touristische Beherbergung April 2018/Wintersaison SEF Swiss Economic Forum (1. Tag) 08.06. New Value: Ergebnis 2017/18 SEF Swiss Economic Forum (2. Tag) 09.06. Sika: ao Generalversammlung 11.06. Axpo: Ergebnis H1 2017/18 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2018 Swiss: Verkehrszahlen Mai 2018 12.06. Sonova: GV (15.00 Uhr) Arundel: GV Eastern Property: GV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung KOF Prognose Gesundheitsausgaben (MK in Bern) Swiss Medtech Day

