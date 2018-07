05.07. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2018 BFS: Touristische Beherbergung Mai 2018 06.07. Burckhardt: GV Dottikon ES: GV Schweizer Tourismus-Verband (STV): MK: Allgemeine Lage Tourismus SNB: Devisenreserven Juni 2018 MK ComCom/Bakom: Ausschreibung für 5G 09.07. PEH: GV (14.00 Uhr) Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2018 10.07. Swiss: Verkehrszahlen Juni 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 11.07. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2018 Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 Oerlikon: IPO GrazianoFairfield an der SIX (geplant) MK WillisTowersWatson: Pensionsverpflichtungen von Unternehmen EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 12.07. Partners Group: AuM H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Bossard: Ergebnis H1 DKSH: Ergebnis H1, MK H1 13.07. Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte Ems-Chemie: Ergebnis H1, MK H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2018 16.07. BC Jura: Ergebnis H1 17.07. BLKB: Ergebnis H1 Panalpina: Ergebnis Q2 Zuger KB: Ergebnis H1 BFS: Parahotellerie im 1. Quartal 2018 18.07. Novartis: Ergebnis Q2 SGS: Ergebnis H1, MK H1 Cassiopea: Ergebnis H1 Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Temenos: Ergebnis Q2 19.07. ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Kühne + Nagel: Ergebnis H1 Bank Cler: Ergebnis H1 Leonteq: Ergebnis H1 Rieter: Ergebnis H1 Leonteq: MK H1 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1 2018 20.07. BB Biotech: Ergebnis Q2 CPH: Ergebnis H1 Energiedienst: Ergebnis H1 SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call) 23.07. Julius Bär: Ergebnis H1 AMS: Ergebnis H1 24.07. UBS: Ergebnis Q2 Cembra Money Bank: Ergebnis H1 Idorsia: Ergebnis Q2 Lindt & Sprüngli: Ergebnis H1 Mikron: Ergebnis H1 25.07. Clariant: Ergebnis H1 Lonza: Ergebnis H1 Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) BPDG: Ergebnis H1 Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) EFG International: Ergebnis H1 Sulzer: Ergebnis H1 Valora: Ergebnis H1 Calida: Ergebnis H1 HBM: Ergebnis Q1 Walliser KB: Ergebnis H1 CS-CFA Index Juli 26.07. Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr), MK H1 Sika: Ergebnis H1 Autoneum: Ergebnis H1 Basler KB: Ergebnis H1 Cosmo: Ergebnis H1 Graubündner KB: Ergebnis H1 Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) Also: Ergebnis H1 27.07. LafargeHolcim: Ergebnis H1 APG SGA: Ergebnis H1 Bellevue: Ergebnis H1 CFT: Umsatz Q2 Forbo: Ergebnis H1 Starrag: Ergebnis H1 Vontobel: Ergebnis H1 Zehnder: Ergebnis H1 30.07. KOF Konjunkturbarometer 31.07. Credit Suisse: Ergebnis Q2 Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr) GAM: Ergebnis H1 Lem: Ergebnis Q1 Pargesa: Ergebnis Q2 SNB: Ergebnis H1 Glencore: Production Report H1 Swiss: Finanzergebnis H1 2018 Swissquote: Ergebnis H1 01.08. CH-Nationalfeiertag - Eingeschränkter AWP-Dienst

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

tp

(AWP)