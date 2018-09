27.09. Zuger KB: Kantonsratdebatte zum Kantonalbankgesetz (u.a. Abgeltung Staatsgarantie) UBS Global Real Estate Bubble Index (Conf. Call 09.15 Uhr) Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz (2. Tag) SwissMediaForum - Schweizer Medienkongress 2018 (inkl. 28.9.) 28.09. Airesis: Ergebnis H1 LumX: Ergebnis H1 Perfect Holding: Ergebnis H1 Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 SIG Combibloc: Erstnotiz an Schweizer Börse UBS: Immobilientag KOF Konjunkturbarometer 30.09. Addex: Ergebnis H1 The Native: Ergebnis H1 CI Com: Ergebnis H1 01.10. Aryzta: Ergebnis 2017/18 (Conf. Call 07:15), BMK 2017/18 BFS: Detailhandelsumsätze August 2018 Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2018 MK Arbeitgeberpolitik im aktuellen politischen Umfeld 02.10. Sika: Capital Markets Day (bis 03.10) Belimo: Investorentag 03.10. UPC Schweiz GmbH: Lancierung neues UPC TV KOF Konjunkturprognose, Herbst 2018 MK ZKB zur Wirkung nachhaltiger Anlagen KOF Prognosetagung 2018: Thema 10 Jahre Finanzkrise (ab 16.45h) 04.10. Vifor Pharma: Investor Day Waadtländisches Steuerbarometer, Bloomberg "Future of Finance"-Konferenz 05.10. SNB: Devisenreserven September 2018 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2018 BFS: Touristische Beherbergung August 2018 08.10. Seco: Arbeitsmarktdaten September 2018 09.10. Givaudan: Umsatz 9 Mte 10.10. Bossard: Umsatz Q3 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2018 Swiss: Verkehrszahlen September 2018 15.10. BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2018 16.10. Clariant: ao GV (Zuwahl von Sabic-Vertretern in den VR) 17.10. Roche: Ergebnis Q3 (Conf Call 14 Uhr) Temenos: Ergebnis Q3 18.10. Kühne + Nagel: Ergebnis Q3 Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) Novartis: Ergebnis Q3 Inficon: Ergebnis Q3 BAK Economics: Herbstprognose-Tagung 2018 SHL: ao GV EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2018 19.10. BB Biotech: Ergebnis Q3 22.10. AMS: Ergebnis Q3 23.10. Schindler: Ergebnis Q3 UBS: Ergebnis Q3 Datacolor: Ergebnis 2017/18 Dormakaba: GV (15.00 Uhr) GAM: Zwischenbericht Q3 Idorsia: Ergebnis Q3 Gurit: Ergebnis Q3 24.10. Zur Rose: Trading Update Q3 (14.00 Uhr)

