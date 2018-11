21.11. Nestlé: MK zu Einweihung Nespresso-Fabrik U-blox: Investorentag (09.45 bis 14.00 Uhr) MK SNB: Libor-Ablösung in der Schweiz, wo stehen wir? WEMF: Medienforschungstag 2018 22.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 2018/19 BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sekundärer Sektor im Q3, MK Amun: Listing Krypto-Währungs-ETPs an der SIX Swiss Innovation Forum 2018 23.11. Blockchain Leadership Summit (inkl. 24.11.) 26.11. Aryzta: Trading Update Q1 BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 2018 27.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 2018/19 Brauerei Schützengarten AG: BMK 2017/18 MK Credit Suisse: Investment Outlook 2019 MK Brauerei-Verband zum Braujahr 2017/18 28.11. LafargeHolcim: Capital Markets Day Asmallworld: aoGV zu neuem VR, Erhöhung genemigtes Kapital MK SGKB: Anlagetrends 2019 BFS: Parahotellerie im 3. Quartal 2018 CS-CFA Index November 29.11. Swiss Life: Investorentag (Conf. Call 08.30 Uhr) QuickLine: Präsentation neues TV-Angebot Rapid Nutrition: GV (09.00 Uhr GMT) Seco: BIP Quartalsschätzungen Q3 2018 SNB Finanzierungsrechnung 2017 MK ZKB: Market Outlook 2019 30.11. New Venturetec: GV KOF Konjunkturbarometer Uni SG: Stromtagung 2018 (Hotspots der Stromwirtschaft) 03.12. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2018 Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2018 04.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2018 05.12. Zurich Insurance: Investor Day 2018 BFW: ao GV zu Kapitalherabsetzung Datacolor: GV (09.30 Uhr) Landis+Gyr: Investorentag 06.12. Molecular Partners: R&D Day Schaffner: Ergebnis 2017/18 BFS: Touristische Beherbergung Oktober/Sommersaison 2018 MK Julius Bär: Ausblick auf Finanzmärkte 2019 MK Pictet: Market Outlook 07.12. SNB: Devisenreserven November 2018 10.12. SHL: ao GV u.a. zu VR-Wahlen Seco: Arbeitsmarktdaten November 2018 11.12. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2018 CKW: Ergebnis 2017/18 Leclanché: aoGV zu Kaptalerhöhung, neuem VR-Präsident Swiss: Verkehrszahlen November 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 12.12. Credit Suisse: Investor Day Barry Callebaut: GV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 13.12. KOF Konjunkturprognose, Winter 2018/19 BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2018 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK 10.00) 14.12. Keine Termine vorhanden 17.12. Keine Termine vorhanden 18.12. Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2018, KOF Consensus Forecast

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

tt/

(AWP)