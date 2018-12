10.12. SHL: ao GV u.a. zu VR-Wahlen Seco: Arbeitsmarktdaten November 2018 MK Manpower: Ausblick Arbeitsmarkt 2019 11.12. CKW: BMK 2018 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2018 CKW: Ergebnis 2017/18 Leclanché: aoGV zu Kaptalerhöhung, neuem VR-Präsident Santhera: aoGV zu Kapitalerhöhung Swiss: Verkehrszahlen November 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 12.12. Credit Suisse: Investor Day (ab 9.30 Uhr MEZ) Axpo: Ergebnis 2017/18, BMK 2017/18 Barry Callebaut: GV BKW: MK zu Einstellung AKW Mühleberg EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 13.12. KOF Konjunkturprognose, Winter 2018/19 BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2018 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK 10.00) 14.12. Keine Termine vorhanden 17.12. MK Heidrick&Struggles: 'CEO Heute und Morgen' 18.12. Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2018 KOF Consensus Forecast MK CS: Mögliche Folgen eines EU-Beitritts auf CH-Preise 19.12. Keine Termine vorhanden 20.12. Perrot Duval: Ergebnis H1 2018/19 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2018 21.12. Keine Termine vorhanden 24.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 25.12. SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 26.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 27.12. CS-CFA Index Dezember 28.12. KOF Konjunkturbarometer 31.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 01.01. Neujahr: Börse SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 02.01. Berchtoldstag: Börse SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 03.01. Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2018 04.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2018

