19.12. Keine Termine vorhanden 20.12. Perrot Duval: Ergebnis H1 2018/19 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2018 21.12. SNB: Zahlungsbilanz Q3, BFS: Baupreisindex im Oktober 2018 24.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 25.12. SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 26.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 27.12. CS-CFA Index Dezember 28.12. KOF Konjunkturbarometer 31.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 01.01. Neujahr: Börse SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 02.01. Berchtoldstag: Börse SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 03.01. Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2018 04.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2018 07.01. Keine Termine vorhanden 08.01. Sika: Umsatz 2018 Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Detailhandelsumsätze November 2018 CS Retail Outlook: Schweizer Detailhandel im internationalen Wettbewerb 09.01. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2018 SNB: Devisenreserven Dezember 2018$ EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Dreikönigstagung Schweizer Medien 10.01. Bossard: Umsatz 2018 MK EY: Bankenbarometer 2019 11.01. Richemont: Umsatz Q3 14.01. Genfer Uhrensalon SIHH (bis 17.1.) 15.01. Partners Group: Verwaltete Vermögen 2018 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2018 Lindt & Sprüngli: Umsatz 2018 Schaffner: GV

