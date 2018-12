31.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 01.01. Neujahr: Börse SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 02.01. Berchtoldstag: Börse SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 03.01. Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2018 Jahres-MK Schweiz. Bauernverband 04.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2018 08.01. Sika: Umsatz 2018 Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Detailhandelsumsätze November 2018 MK CS: Schweizer Detailhandel im internationalen Wettbewerb MK Raiffeisen zu Wirtschaftsprognosen 09.01. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2018 SNB: Devisenreserven Dezember 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Dreikönigstagung Schweizer Medien 10.01. Bossard: Umsatz 2018 MK Arbeitgeber Banken MK EY: Bankenbarometer 2019 11.01. Richemont: Umsatz Q3 14.01. Genfer Uhrensalon SIHH (bis 17.1.) 15.01. Partners Group: Verwaltete Vermögen 2018 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2018 Lindt & Sprüngli: Umsatz 2018 Schaffner: GV 16.01. Swiss Life AM: MK Ausblick 2019 Crypto Finance Conference (bis 18.1.) 17.01. Geberit: Umsatz 2018 (Conf. Call 09.00 Uhr) 18.01. Zehnder: Umsatz 2018 Hypi Lenzburg: Ergebnis 2018 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2018 Commerzbank Schweiz: Präsentation Studie 'Big Data, Smart Data' 21.01. UBS: Ergebnis 2018 Interroll: Umsatz 2018 22.01. SGS: Ergebnis 2018 Arbonia: Umsatz 2018 Galenica: Umsatz 2018 Komax: Eckdaten 2018 Tornos: Auftrageingang/Umsatz 2018 FINANZ'/IMMO '19 (inkl. 23.1.) WEF 2019 (bis 25.1.) 23.01. Autoneum: Umsatz 2018 Barry Callebaut: Volumen/Umsatz 3 Mte Zur Rose: Umsatz 2018 WEF 2019 (bis 25.1.) 24.01. Belimo: Umsatz 2018 Huber + Suhner: Umsatz 2018 WEF 2019 (bis 25.1.) SGE/CS: KMU-Exportperspektiven für das 1. Quartal 2019 25.01. Givaudan: Ergebnis 2018 (Conf.Call 15.00 Uhr) HBM: Ergebnis Q3 SFS: Umsatz 2018 Starrag: Umsatz 2018 CFT: Umsatz 2018 WEF 2019 (letzter Tag)

