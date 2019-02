05.02. AMS: Ergebnis + BMK 2018 KOF Konjunkturumfragen vom Januar (inkl. MK) FuW-Forum: Vision Bank/Finanplatz Schweiz #11 06.02. Conzzeta: Umsatz 2018 SFI/Capco: Banking & Finance Forum 07.02. Swisscom: Ergebnis + BMK 2018 Zurich Insurance: Ergebnis 2018 DKSH: Ergebnis + BMK 2018 Glarner KB: Ergebnis 2018 Idorsia: Ergebnis 2018 (Conf. Call 14.00 Uhr) Leonteq: Ergebnis + BMK 2018 Molecular Partners: Ergebnis + BMK 2018 Bühler: BMK 2018 SNB: Devisenreserven Januar 2019 MK: Gründung Swiss Entrepreneurs Foundation (SwissEF) 08.02. Dätwyler: Ergebnis + BMK 2018 Ems-Chemie: Ergebnis + BMK 2018 Graubündner KB: Ergebnis + BMK 2018 Mobimo: Ergebnis + BMK 2018 ZKB: Ergebnis + BMK 2018 Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2019 11.02. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2019 12.02. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2019 Lastminute.com: Ergebnis 2018 (vorläufig) Temenos: Ergebnis 2018 Vontobel: Ergebnis + BMK 2018 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung MK KPMG: Forensic Fraud Barometer 13.02. Clariant: Ergebnis + BMK 2018 Bell: Ergebnis + BMK 2018 Valiant: Ergebnis + BMK 2018 Banque Cantonale Neuchâteloise: BMK 2018 Swiss: Verkehrszahlen Januar EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 14.02. Credit Suisse: Ergebnis Q4 Nestlé: Ergebnis + BMK 2018 Schindler: Ergebnis + BMK 2018 AEW Energie: BMK 2018 Freiburger KB: BMK 2018 Phoenix Mecano: Ergebnis 2018 Sulzer: Ergebnis + BMK 2018 BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 2018 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2019 15.02. BB Biotech: Ergebnis 2018 SGKB: Ergebnis + BMK 2018 Syngenta: Ergebnis 2018 (Conf. Call 10.30 Uhr) 18.02. Orell Füssli: MK 500 Jahre OF 19.02. Basilea: Ergebnis 2018 (Conf. Call 16.00 Uhr) Straumann: Ergebnis + BMK 2018 Thurgauer KB: Ergebnis + BMK 2018 Coop: BMK 2018 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2019 20.02. Bank Linth: Ergebnis 2018 Valora: Ergebnis 2018 Glencore: Ergebnis 2018 Migros: BMK M-Industrie 2018 UBS-Prozess in Paris: Urteilsverkündung 21.02. Swiss Re: Ergebnis + BMK 2018 GAM: Ergebnis 2018 Kudelski: Ergebnis + BMK 2018 Meier Tobler: Ergebnis + BMK 2018 BCV: Ergebnis 2018 22.02. Sika: Ergebnis 2018 Cembra Money Bank: Ergebnis + BMK 2018 BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sekundärer Sektor im Q4 25.02. BFS: Beschäftigungsbarometer Q4 2018 26.02. Swiss Life: Ergebnis 2018 Arbonia: Ergebnis 2018 Bellevue: Ergebnis 2018 CPH: Ergebnis 2018 Implenia: Ergebnis 2018 PSP Swiss Property: Ergebnis 2018 BCGE: Ergebnis 2018 SIG Combibloc: Ergebnis 2018 BFS: Touristische Beherbergungen Dezember/GJ 2018 (inkl. MK) 27.02. Kühne + Nagel: Ergebnis + BMK 2018 Allreal: Ergebnis 2018 APG SGA: Ergebnis + BMK 2018 Bobst: Ergebnis 2018 Georg Fischer: Ergebnis 2018 Zehnder: Ergebnis + BMK 2018 Allreal: BMK 2018 CS-CFA Index Februar 28.02. ABB: Ergebnis 2018 und Strategie-Update Adecco: Ergebnis Q4 (Conf. Call 11.00 Uhr) Novartis: GV, GV Emmi: Ergebnis + BMK 2018 Evolva: Ergebnis 2018 Intershop: Ergebnis 2018 SPS: Ergebnis + BMK 2018 Sunrise: Ergebnis 2018 Also: Ergebnis + BMK 2018 Basler KB: Ergebnis 2018 BLKB: Ergebnis 2018 Ceva Logistics: Ergebnis 2018 (Conf Call 14 Uhr) Gurit: Ergebnis + BMK 2018 Panalpina: Ergebnis 2018 Seco: BIP Quartalsschätzungen Q4 2018 BAK: BIP-Prognose 2019 und 2020 KOF Konjunkturbarometer 01.03. UBS: Publikation Geschäftsbericht Crealogix: Ergebnis H1 2018/19 (Conf Call 11.00 Uhr) Raiffeisen: Ergebnis 2018 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Januar 2019 Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2019 04.03. Kardex: Ergebnis 2018 (Conf. Call) Orior: Ergebnis 2018 SNB: Ergebnis 2018 (definitiv) Alpiq: Ergebnis + BMK 2018 Obseva: Ergebnis 2018

