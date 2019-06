07.06. Groupe Minoteries: GV (10.30 Uhr) New Value: Ergebnis 2018/19 SUVA: BMK Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2019 SNB: Devisenreserven Mai 2019 10.06. Pfingstmontag - Eingeschränkter AWP-Dienst 11.06. Eastern Property: GV (09.00 Uhr MESZ) Arundel: GV (10.00 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung MK SBPV: Lohnumfrage 2019 12.06. Siemens Schweiz AG: MK zum 125-Jahr-Jubiläum EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 13.06. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2019 Swissmem: Industrietag 2019 Thurgauer KB: PS-Versammlung (17.30 Uhr) Sonova: GV (15.00 Uhr) Swiss: Verkehrszahlen Mai SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2019 Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2019 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2019 KOF Konjunkturprognose Sommer SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) 14.06. PEH: Ergebnis 2018/19 Relief Therapeutic: GV 2018 (14.00 Uhr) MK Einlagesicherung der Schweizer Banken (Esisuisse) 17.06. BFS: Parahotellerie im Q4/GJ 2018 18.06. CPH: Investorentag KOF Consensus Forecast Credit Suisse: MK Monitor Q2 (Thema Franken) Arbeitgeber Banken Forum 2019: 'Arbeitswelt der Zukunft' GfK Handelstagung 2019 Tag der Schweizer Hotellerie 19.06. Addex: GV (10.30 Uhr) KOF Prognose Gesundheitsausgaben (inkl. MK) 20.06. Züblin: GV EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2019 BFS: Baupreisindex im April 2019 21.06. SNB: Zahlungsbilanz Q1 Handel Schweiz: Tag des Handels (ab 13.30 Uhr) 24.06. HBM: GV (14.00 Uhr) The Native: GV 25.06. Galenica: Investorentag Landis+Gyr: GV Titlisbahnen: Ergebnis H1 BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2018 Asut: Swiss Telecommunication Summit KOF Wirtschaftsforum 26.06. Ypsomed: GV (16.00 Uhr) SGKB: Zins-Pressefrühstück 2019 CS-CFA Index Juni 27.06. Carlo Gavazzi: Ergebnis 2018/19, BMK 2018/19 Lem: GV (15.30 Uhr) SNB: Banken in der Schweiz 2018 GC Verband Schweiz. Uhrenindustrie FH 28.06. Baumgartner: GV KOF Konjunkturbarometer 01.07. BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2019 Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2019 02.07. Keine Termine bekannt 03.07. Keine Termine bekannt 04.07. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2019

