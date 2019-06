21.06. SNB: Zahlungsbilanz Q1, Handel Schweiz: Tag des Handels (ab 13.30 Uhr) 24.06. HBM: GV (14.00 Uhr) The Native: GV 25.06. Galenica: Investorentag Landis+Gyr: GV Titlisbahnen: Ergebnis H1 BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2018 MK UBS: 11. Vorsorgeforum (Thema Generationenbilanz) Media Roundtable Crypto Valley Conference Asut: Swiss Telecommunication Summit KOF Wirtschaftsforum SFI Public Discussion Event mit Sergio Ermotti (18 Uhr) 26.06. Ypsomed: GV (16.00 Uhr) SGKB: Zins-Pressefrühstück 2019 CS-CFA Index Juni 27.06. Carlo Gavazzi: Ergebnis + BMK 2018/19 Lem: GV (15.30 Uhr) Bque Pr Rothschild: Media Breakfast "Energiewende und Anlegen" Schweizerischer Arbeitgeberverband : Arbeitgebertag 2019 Tornos: Intelligent Manufacturing Conference 2019 SNB: Banken in der Schweiz 2018 E-Commerce Report Schweiz 2019 Verband Schweiz. Uhrenindustrie FH: GV (10.00 Uhr) 28.06. Aluflexpack AG: IPO - Erster Handelstag Baumgartner: GV KOF Konjunkturbarometer, G20 Treffen (inkl. 29.6.) 29.06. G20 Treffen (2. Tag) 01.07. BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2019 Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2019 02.07. MK Willis Towers Watson: Auswirkungen der tiefen Zinsen auf Pensionsverpflichtungen 03.07. Keine Termine bekannt 04.07. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2019 05.07. Dottikon ES: GV SNB: Devisenreserven Juni 2019 06.07. Burckhardt: GV (10.00 Uhr) 08.07. BFS: Touristische Beherbergungen Mai 2019 09.07. Klingelnberg: Ergebnis 2018/19 Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2019 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 10.07. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2019 Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 New Venturetec: aoGV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 11.07. Barry Callebaut: Volumen/Umsatz 9 Mte Bossard: Ergebnis H1 PEH: GV SHL: GV (12.00 CET/13.00 IST) Swiss: Verkehrszahlen Juni 12.07. Ems-Chemie: Ergebnis H1 15.07. BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2019 16.07. Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 DKSH: Ergebnis H1 Zuger KB: Ergebnis H1 18.07. Givaudan: Ergebnis H1 (Conf.Call 15.00 Uhr) Richemont: Trading Update Q1 SGS: Ergebnis H1 Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Rieter: Ergebnis H1 Temenos: Ergebnis Q2 Cassiopea: Ergebnis H1 Novartis: Ergebnis Q2 Panalpina: Ergebnis Q2 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/H1 2019

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

(AWP)