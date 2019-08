26.08. Schwyzer KB: Ergebnis H1 Alpiq: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr), MK H1 KTM Industries: Ergebnis H1 (Conf. Call 18.00 Uhr) 27.08. Allreal: Ergebnis H1, MK H1 Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Molecular Partners: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Baumgartner: Ergebnis H1 Klingelnberg: GV Montana Tech: Ergebnis Q2 SNB: Umfrage zu Digitalisierung/Fintech bei CH-Banken (MK) Tamedia: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) Vetropack: Ergebnis H1 MK CS: KMU-Studie 2019 28.08. Bâloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Emmi: Ergebnis H1 Jungfraubahn: Ergebnis H1 Valartis: Ergebnis H1 SF Urban: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) CS-CFA Index August Swissmem: MK zur Situation der Schweizer Maschinenindustrie 29.08. Givaudan: MK H1 Edisun Power: Ergebnis H1 Helvetia: Ergebnis H1 Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Perrot Duval: Ergebnis 2018/19 Vaudoise: Ergebnis H1 Helvetia: MK H1 Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) SwissBanking: Bankenbarometer 2019 (MK) Varia US: Ergebnis H1 BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 2019 FuW-Forum: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz 30.08. Bque Pr Rothschild: Ergebnis H1 CFT: Ergebnis H1 IVF Hartmann: Ergebnis H1 Plazza: Ergebnis H1 Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) CFT: MK H1 KOF Konjunkturbarometer 02.09. Hiag Immobilien: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2019 Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2019 03.09. Asmallworld: Ergebnis H1 BKW: Ergebnis H1 EEII: Ergebnis H1 Medacta: Ergebnis H1 Messe Schweiz: Ergebnis H1 Santhera: Ergebnis H1 SNB: Präsentation neue 100-Franken-Note (MK) Stadler Rail: Ergebnis H1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2019 MK AT Kearney/Swiss Export: KMU-Umfrage 2019 SIX: ETF-Roundtable (ab 17.15 Uhr) Swiss Green Economy Symposium 04.09. Villars: Ergebnis H1 Belimo: Investorentag Polyphor: Ergebnis H1 SHL: aoGV Zehnder: Capital Market Day 2019 (ab 11.30 Uhr) 05.09. Seco: BIP Quartalsschätzungen Q2 2019 BFS: Touristische Beherbergungen Juli 2019 SNB: Referat Thomas Jordan 'Währungen, Geld und digitale Token' BAK: BIP-Prognose 2019 und 2020 06.09. economiesuisse: Tag der Wirtschaft (10.00 bis 14.30 Uhr) SNB: Devisenreserven August 2019 09.09. Seco: Arbeitsmarktdaten August 2019 10.09. Partners Group: Ergebnis H1 Poenina: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Valiant: IR-Day: Unternehmensstrategie 2020-2024 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 11.09. Richemont: GV (10.00 Uhr) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2019 Lalique: Ergebnis H1 Schweiz. Reise-Verband SRV: MK zu Reisegeschäft 2018/19 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 12.09. Dormakaba: Ergebnis 2018/19 Flughafen Zürich: Investor Day Mobiliar: Ergebnis H1 Romande Energie: Ergebnis H1 Newron: Ergebnis H1 Swiss: Verkehrszahlen August BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2019 Schweizer Bankiertag 2019 13.09. Aevis: Ergebnis H1 BFW: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Fundamenta: Ergebnis H1 16.09. Roche: Pharma Day BVZ: Ergebnis H1 17.09. Crealogix: Ergebnis 2018/19 Seco: Konjunkturprognosen vom September 2019 18.09. Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz (1. Tag) 19.09. SHL: Ergebnis H1 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2019 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz (2. Tag) 20.09. Airesis: Ergebnis H1 SNB: Zahlungsbilanz Q2

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

(AWP)