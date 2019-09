13.09. Aevis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) BFW: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Fundamenta: Ergebnis H1 16.09. Roche: Pharma Day BVZ: Ergebnis H1 17.09. Crealogix: Ergebnis 2018/19, BMK 2018/19 Seco: Konjunkturprognosen vom September 2019 MK AT Kearney/Swiss Export: KMU-Umfrage 2019 Credit Suisse: MK Monitor Q3 (inkl. neue BIP-Prognose) Schweizeraktien.Net: 'Branchentalk Tourismus (ab 13.30 Uhr) 18.09. Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz (1. Tag) 19.09. SHL: Ergebnis H1 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2019 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz (2. Tag) 20.09. Airesis: Ergebnis H1 SNB: Zahlungsbilanz Q2 23.09. Addex: Ergebnis H1 24.09. KOF Consensus Forecast 25.09. Georg Fischer: Capital Markets Day (10.00 bis 14.30 Uhr) Groupe Minoteries: Ergebnis H1 Spice Private: Ergebnis H1 CS-CFA Index September 26.09. Perrot Duval: GV Graubündner KB: MK 150-Jahr Jubliäum und Start CEO Daniel Fust 27.09. Conzzeta: aoGV zu Sonderdividende (10.00 Uhr) Perfect Holding: Ergebnis H1 Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 MK CS zu nachhaltigen Anlagen Pharmakonferenz ESMO 2019 (bis 1.10.) 30.09. Airopack: Ergebnis H1 Blackstone Res.: Ergebnis H1 Eastern Property: Ergebnis H1 LumX: Ergebnis H1 The Native: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer 01.10. Implenia: Capital Market Day BFS: Detailhandelsumsätze August 2019 Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2019 02.10. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2019 KOF Konjunkturprognose Herbst (inkl. MK) 03.10. Sika: Capital Markets Day (10.30 bis 17.00 Uhr) 04.10. BFS: Touristische Beherbergungen August 2019 07.10. SNB: Devisenreserven September 2019 08.10. Aryzta: Ergebnis 2018/19 Seco: Arbeitsmarktdaten September 2019 10.10. Givaudan: Umsatz 9Mte Bossard: Umsatz Q3 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2019

