05.11. Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 11.00 Uhr) Dufry: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00) Burckhardt: Ergebnis H1 2019/20 (Call 15.30 Uhr) Lem: Ergebnis H1 2019/20 (Conf. Call 10.00 Uhr) Luzerner KB: Ergebnis Q3 Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Ypsomed: Ergebnis H1 2019/20, MK H1 2019/20 06.11. Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 Barry Callebaut: Ergebnis 2018/19, BMK 2018/19 PEH: Ergebnis H1 Vontobel: Business Update Q3 Züblin: Ergenbis H1 2019/20 (Conf. Call 09.30 Uhr) KOF Konjunkturumfragen vom Oktober NZZ Swiss International Finance Forum 2019 (SIFF) SIX Innovation Day Swipra: 7. Corporate Governance Umfrage (MK 09.00 Uhr) 07.11. SGS: Investor Day (bis 9.11.) Zurich Insurance: Update 9Mte (Conf Call 13.00 Uhr) Ascom: Investor Day (09.00 Uhr) LM Group: Trading and 2019 Guidance Update Novavest: aoGV (9.00 Uhr; Kapitalerhöhung/Wechsel an SIX) Swiss: Ergebnis 9 Monate Valiant: Ergebnis 9 Mte Varia US: Ergebnis Q3 UPC Schweiz GmbH: Ergebnis Q3 MK UBS: "Negativzinsen aus Unternehmenssicht schädlich" SNB: Devisenreserven Oktober 2019 MK Handel Schweiz: Die multiplen Realitäten im digitalen Handel 9. Retail Forum Switzerland 08.11. Richemont: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) Bobst: Analysten- und Medienkonferenz UBS/PwC Billionaires Report, Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2019 11.11. Obseva: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Swiss Payment Forum (inkl. 12.11.) 12.11. Edisun Power: ao GV zu Kapitalerhöhung Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2019 Klingelnberg: Ergebnis H1 PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) SIG Combibloc: Capital Markets Day Swiss: Verkehrszahlen Oktober EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung MK IAZI: Trends, Fakten und Prognosen für den Immobilienmarkt Schweiz SIX-Event on Cyber Security (13.15 bis 17.30 Uhr) 13.11. Bâloise: Update Q3 Orascom DH: Ergebnis 9M Sunrise: Ergebnis Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Asut-Kolloquium: Thema Mobilität Swiss Re: Makro-Outlook 2020 mit Chief Economist (11.00 Uhr) 14.11. Zurich Insurance: Investor Day 2019 Aryzta: GV (10.00 Uhr) BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 2019 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2019 SNB: Referat Andréa Maechler 15.11. Datacolor: Ergebnis 2018/19 (Details, Dividende etc.) New Value: Ergebnis H1 2019/20 18.11. Keine Termine vorhanden 19.11. Alcon: Ergebnis Q3 Julius Bär: Interim Management Statement Sonova: Ergebnis H1 2019/20 Kuros: aoGV für Kapitalerhöhung (10.00 Uhr) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2019 KOF Gesundheitsausgaben (inkl. MK) Moody's Insurance Summit 2019 (08.30 bis 12.30) 20.11. Alcon: Conf. Call Q3 U-blox: Analystentag 21.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 2019/20 Comet: Investor Day (ab 10.00 Uhr) BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor im Q3 Swiss Innovation Forum 2019 Swiss Leadership Forum 2019 22.11. Aryzta: Trading Update Q1 25.11. Swiss Re: Investors' Day 2019 26.11. BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 2019 27.11. Montana Tech: Ergebnis Q3 CS-CFA Index November 28.11. Seco: BIP Quartalsschätzungen Q3 2019 BAK: BIP-Prognose 2019 und 2020 29.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 New Venturetec: GV KOF Konjunkturbarometer SNB: Finanzierungsrechnung 2018 02.12. Schmolz+Bickenbach: aoGV zu Kapitalerhöhung BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2019 Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2019

