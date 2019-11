13.11. Bâloise: Update Q3 Orascom DH: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 16.00 Uhr) Sunrise: Ergebnis Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Asut-Kolloquium: Thema Mobilität SFI Annual Meeting: Keynote Speaker Herbert Scheidt u.a. Swiss Re: Makro-Outlook 2020 mit Chief Economist (11.00 Uhr) 14.11. Zurich Insurance: Investor Day 2019 (ab 10.30 CET) Aryzta: GV (10.00 Uhr) BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 2019 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2019 MK SGB: 'Kaufkraftproblem spitzt sich zu' SNB: Referat Andréa Maechler 'Risques climatiques et banques centrales' 15.11. Datacolor: Ergebnis 2018/19 (Details, Dividende etc.) New Value: Ergebnis H1 2019/20 Seco: Tagung zu Demographie und wirtschaftliche Entwicklung 16.11. Raiffeisen: ao Delegiertenversammlung (MK 18 Uhr) 18.11. MK Seco: Weltentwicklungsbericht 2020 19.11. Alcon: Ergebnis Q3 Julius Bär: Interim Management Statement Sonova: Ergebnis, MK H1 2019/20 Kuros: aoGV für Kapitalerhöhung (10.00 Uhr) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2019 KOF Gesundheitsausgaben (inkl. MK) Moody's Insurance Summit 2019 (08.30 bis 12.30) 20.11. Alcon: Conf. Call Q3 U-blox: Analystentag 21.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 2019/20 Comet: Investor Day (ab 10.00 Uhr) BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor im Q3 SIX: ETF-Roundtable (17 bis 19 Uhr) Swiss Innovation Forum 2019 Swiss Leadership Forum 2019 22.11. Aryzta: Trading Update Q1 25.11. Swiss Re: Investors' Day 2019 26.11. BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 2019 MK WillisTowerWatson: Thema Vorsorgepläne 27.11. Montana Tech: Ergebnis Q3 CS-CFA Index November 28.11. Seco: BIP Quartalsschätzungen Q3 2019 SGKB: Anlagetrends 2020-Pressefrühstück BAK: BIP-Prognose 2019 und 2020 29.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 New Venturetec: GV KOF Konjunkturbarometer SNB: Finanzierungsrechnung 2018 02.12. Schmolz+Bickenbach: aoGV zu Kapitalerhöhung BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2019 Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2019 03.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2019 Europa Forum 2019 (inkl. 4.12.) 04.12. Keine Termine vorhanden 05.12. Novartis: R&D und Investor-Update Datacolor: GV (09.30 Uhr) Schaffner: Ergebnis 2018/19 AMS: Übernahmeangebot für Osram endet (Mitternacht) BFS: Touristische Beherbergungen Oktober 2019/Sommersaison 06.12. SNB: Devisenreserven November 2019 MK Interpharma: "Bedeutung Pharmaindustrie" 09.12. Seco: Arbeitsmarktdaten November 2019

