04.12. MK Julius Bär: Ausblick auf Finanzmärkte 2020 05.12. Novartis: R&D und Investor-Update BEKB: MK "Frühstück mit Ausblick" mit dem neuen CEO Datacolor: GV (09.30 Uhr) Schaffner: Ergebnis 2018/19, BMK 2018/19 AMS: Übernahmeangebot für Osram endet (Mitternacht) economiesuisse: MK Konjunkturprognose 2020 BFS: Touristische Beherbergungen Oktober 2019/Sommersaison 06.12. SNB: Devisenreserven November 2019 MK Interpharma: "Bedeutung Pharmaindustrie" 09.12. Seco: Arbeitsmarktdaten November 2019 10.12. CKW: BMK 2018/19 FINMA: MK zur Vorstellung 'Risikomonitor' EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung MK Swiss Life: Studie Gender Pension Gap 11.12. Credit Suisse: Investor Day Axpo: Ergebnis 2018/19, BMK 2018/19 Barry Callebaut: GV (14.30 Uhr) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2019 MK Heidrick&Struggles: Präsentation CEO-Studie 2019 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 12.12. Swiss: Verkehrszahlen November Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2019 BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2019 KOF Konjunkturprognose Winter SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK 10.00 Uhr) MK Pictet: Marktausblick 13.12. SNB: Direktinvestitionen 2018 16.12. Novavest: Erster Handelstag an SIX (erwartet) 17.12. KOF Consensus Forecast 18.12. Keine Termine vorhanden 19.12. Perrot Duval: Ergebnis 2019/20 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2019 BFS: Baupreisindex im Oktober 2019 20.12. New Venturetec: ao GV zur Liquidation BKW: MK zur Abschaltung des KKW Mühleberg SNB: Zahlungsbilanz Q3 23.12. LumX: GV 24.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 25.12. 1. Weihnachtstag - Kein AWP-Dienst 26.12. 2. Weihnachtstag - Reduzierter AWP-Dienst 27.12. CS-CFA Index Dezember 30.12. KOF Konjunkturbarometer 31.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst

