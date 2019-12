13.12. SNB: Direktinvestitionen 2018 16.12. Novavest: Erster Handelstag an SIX (erwartet) Jungfraubahn: MK mit SBB u.a. zu "Destinationsperspektive Jungfrau Region" 17.12. KOF Consensus Forecast, Credit Suisse: MK Monitor Q4 (Thema Geldpolitik) 18.12. Keine Termine vorhanden 19.12. Perrot Duval: Ergebnis 2019/20 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2019, BFS: Baupreisindex im Oktober 2019 20.12. New Venturetec: ao GV zur Liquidation BKW: MK zur Abschaltung des KKW Mühleberg SNB: Zahlungsbilanz Q3 23.12. LumX: GV 24.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 25.12. 1. Weihnachtstag - Kein AWP-Dienst 26.12. 2. Weihnachtstag - Reduzierter AWP-Dienst 27.12. CS-CFA Index Dezember 30.12. KOF Konjunkturbarometer 31.12. SIX geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst 01.01. Neujahr - Kein AWP-Dienst 02.01. Berchtoldstag - Reduzierter AWP-Dienst 03.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2019 Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2019 06.01. Keine Termine vorhanden 07.01. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2019 08.01. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Schweizer Medien: Dreikönigstagung (08.30 bis 14.00 Uhr) 09.01. Sika: Umsatz 2019 SNB: Ergebnis 2019 (provisorisch) BFS: Detailhandelsumsätze November 2019 SNB: Devisenreserven Dezember 2019

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

jb/

(AWP)