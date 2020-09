03.09. Dormakaba: Ergebnis 2019/20, BMK 2019/20 Romande Energie: Ergebnis H1 Polyphor: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Vaudoise: Ergebnis H1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2020 SEF Swiss Economic Forum (2. Tag) 04.09. Pargesa: aoGV zur Fusion mit Parjointco BFS: Touristische Beherbergungen Juli 2020 BAK: BIP-Prognose 07.09. Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) Medacta: Ergebnis H1 (definitiv) (Conf. Call 15.00 Uhr) Alpine Select: Ergebnis H1 SNB: Devisenreserven August 2020 08.09. Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Swiss Re: MK: Auswirkungen Corona auf Versicherungsbranche (online) CPH: Investorentag Poenina: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Complementa: MK Pensionskassen-Risiko-Check-up 2020 (Detailauswertung) EEII: Ergebnis H1 SwissBanking: Jahresmedienkonferenz EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 09.09. Richemont: GV (10.00 Uhr) BFW: Ergebnis H1 SFS: Investor Day Villars: Ergebnis H1 Lalique: Ergebnis H1 Logitech: GV Seco: Arbeitsmarktdaten August 2020 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 10.09. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2020 Lindt&Sprüngli: Eröffnung Home of Chocolate (13 Uhr) MK Raiffeisen Vorsorgebarometer 11.09. Fundamenta: Ergebnis H1 Spice Private: Ergebnis H1 14.09. Roche: Virtual Pharma Day (14.00 bis 17.15 Uhr) 15.09. Crealogix: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 11.00 Uhr) Helvetia: Ergebnis H1 Newron: Ergebnis H1 Helvetia: MK H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2020 FuW-Forum: Blockchain 2020, Swiss Biotech Day 16.09. SoftwareONE: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Aryzta: aoGV (Wahlen VR etc.) BVZ: Ergebnis H1 SHL: Ergebnis H1 17.09. EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2020 18.09. Aevis: Ergebnis H1 MK KPMG: Clarity on Healthcare 21.09. DKSH: Investorentag 2020 (09.00 bis 13.00 Uhr, online) SHL: aoGV zu Vergütungsfragen (13.00 Uhr Lokalzeit) SNB: Zahlungsbilanz Q2 22.09. Keine Termine 23.09. Vontobel: Investorentag GMSA: Ergebnis H1 CS-CFA Index September Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz (1. Tag) 24.09. Perrot Duval: GV SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz (2. Tag) 25.09. Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 28.09. Seco: Revidierte BIP-Daten (Q1 1980 - Q2 2020) SIX: Swiss Lending Conference 2020 29.09. Perfect Holding: Ergebnis H1 30.09. Sika: Capital Market Day Eastern Property: Ergebnis H1 MCH: Ergebnis H1 The Native: Ergebnis H1 Wisekey: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer

