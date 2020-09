24.09. Perrot Duval: GV SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung Investora - Die Schweizer Aktienkonferenz (2. Tag) 25.09. Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 28.09. Blackstone Res.: Ergebnis H1 Nestlé: MK zu neuem R&D-Accelerator in Konolfingen MK Seco BIP-Daten Seco: Revidierte BIP-Daten (Q1 1980 - Q2 2020) 29.09. Perfect Holding: Ergebnis H1 SwissBanking: Bankenbarometer 2020 (Online-MK) 30.09. Sika: Capital Market Day (11.00 bis 17.00 Uhr) Eastern Property: Ergebnis H1 MCH: Ergebnis H1 The Native: Ergebnis H1 SHL: Ergebnis H1 KOF Konjunkturbarometer CS-CFA Index September 01.10. Epic: Erster Handelstag an SIX (erwartet) BFS: Detailhandelsumsätze August 2020 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2020 MK CS: Global Wealth Report 2020 Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2020 02.10. Keine Termine 05.10. BFS: Touristische Beherbergungen August 2020 06.10. Sonova: Investorentag Aryzta: Ergebnis 2019/20 Dufry: ao GV (Kapitalerhöhung) 07.10. SNB: Devisenreserven September 2020 08.10. Givaudan: Umsatz 9 Mte SHL: GV (13.00 Uhr Lokalzeit) Seco: Arbeitsmarktdaten September 2020 09.10. Keine Termine 12.10. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2020 Peach Property: aoGV (Kapitalerhöhung, Statutenänderung, etc) Seco: Konjunkturprognosen vom Oktober 2020 13.10. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 14.10. Bossard: Umsatz Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 15.10. Lonza: Investor Update Temenos: Ergebnis Q3 Gurit: Ergebnis Q3 VAT: Trading Update Q3, Capital Markets Day IKEA AG: MK Jahreszahlen 2019/20 BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2020 16.10. Roche: Umsatz Q3 Conzzeta: Umsatz Q3 Vifor: Trading Update Q3 19.10. Julius Bär: Interim Statement 9 Mte 20.10. Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 UBS: Ergebnis Q3 Dormakaba: GV EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte September 2020/Q3 KOF Consensus Forecast 21.10. Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) Zur Rose: Trading Update Q3 GAM: Ergebnis Q3 Inficon: Ergebnis Q3 (Call 9.30 Uhr) Züblin: aoGV (Zuwahl eines Verwaltungsrats)

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

tp

(AWP)