26.10. Crealogix: GV Lugano Banking Day 27.10. Novartis: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Bucher: Umsatz Q3 Datacolor: Ergebnis 2019/20 Idorsia: Ergebnis Q3 SIG Combibloc: Ergebnis Q3 KOF-Prognosen für den Schweizer Tourismus (mit MK) 28.10. Straumann: Umsatz Q3 (Conf. Call 10:30 Uhr) Aevis: Ergebnis Q3 CS-CFA Index Oktober 29.10. Clariant: Ergebnis Q3 Credit Suisse: Ergebnis Q3 (Conf. Call 08.15 Uhr) Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Swisscom: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Bâloise: Investorentag (online, 14.00 - 18.00 Uhr) Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 Sulzer: Bestellungseingang 9M (Conf. Call 11.00 Uhr) Molecular Partners: Ergebnis Q3 Zurich Forum for Sustainable Investment 30.10. LafargeHolcim: Ergebnis Q3 Swiss Re: Kennzahlen 9 Mte Glarner KB: Ergebnis Q3 SNB: Ergebnis 9 Mte Glencore: Production Report Q3 BFS: Detailhandelsumsätze September 2020, KOF Konjunkturbarometer 02.11. Julius Bär: aoGV (2. Teil Dividende, 16.00 Uhr) KOF Beschäftigungsindikator, Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2020 03.11. Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) AMS: aoGV (Beherrschungsvertrag Osram) Dufry: Trading Statement Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) Luzerner KB: Ergebnis Q3, MK zu Q3 und neuer Strategie Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Ypsomed: Ergebnis H1 2020/21 (Webcastl 09.00 Uhr) Lem: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2020 04.11. Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 Pargesa: Ergebnis Q3 Vontobel: Business Update Q3 Burckhardt: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr), Investorentag (11.00 - 16.00 Uhr) KOF Konjunkturumfragen vom Oktober, MK KPMG: Clarity on Pensions 05.11. Bobst: Investorentag Klingelnberg: Ergebnis H1 Valiant: Ergebnis 9 Mte Swiss: Ergebnis 9 Mte Züblin: Ergebnis H1 Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober) BFS: Touristische Beherbergungen September 2020 Real Estate Days 2020 SwissMediaForum 2020 (inkl. 6.11.) 06.11. AMS: Ergebnis Q3 Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Aluflexpack: Umsatz Q3 PEH: Ergebnis H1 SNB: Devisenreserven Oktober 2020 09.11. Orior: Investorentag Sunrise: aoGV (VR-Wahlen etc., nicht physisch) Valora: Trading Update 9 Mte (Conf. Call 11.00 Uhr) Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2020 10.11. Alcon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 11.11.) Conzzeta: Capital Markets Day PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 Hotelplan: Ausblick Wintergeschäft und Prognosen Sommer 2021 Varia US: Q3 Trading Update EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 11.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2019/20 (Webcast 10.00 Uhr) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2020 Swiss Steel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) LM Group: Trading Update Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 12.11. Zurich Insurance: Update 9Mte Bâloise: Zwischenmitteilung Q3 Sunrise: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) MK IAZI: Miet- und Leerwohnungsstudie, SFI: Jahresversammlung 13.11. BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2020 IAZI: Schweizer Finanz- und Immobilien-Kongress 2020 16.11. Sonova: Ergebnis H1 (Conf Call 13 Uhr) Orascom DH: Ergebnis Q3 17.11. Richemont: aoGV (Aktienoptionen etc.) Datacolor: Ergebnis 2019/20 (definitiv) Dätwyler: Capital Markets Day 18.11. Asut: Swiss Telecommunication Summit 19.11. ABB: Capital Markets Day UBS: aoGV (2. Teil Dividende, 10.00 Uhr) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2020 BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor im Q3 20.11. Swiss Re: Investors' Day 2020

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

tv/

(AWP)