11.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2019/20 (Webcast 10.00 Uhr) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2020 Swiss Steel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) FINMA: MK zu neuem Risikomonitor (online) LM Group: Trading Update Q3 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 12.11. Zurich Insurance: Update 9Mte (Conf. Call 13 Uhr) Bâloise: Zwischenmitteilung Q3 MK IAZI: Miet- und Leerwohnungsstudie (online) SFI: Jahresversammlung 13.11. BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2020 IAZI: Schweizer Finanz- und Immobilien-Kongress 2020 16.11. Sonova: Ergebnis H1 (Conf Call 09.30 Uhr) Orascom DH: Ergebnis Q3 17.11. Richemont: aoGV (Aktienoptionen etc.) Datacolor: Ergebnis 2019/20 (definitiv) 18.11. Keine Termine vorhanden 19.11. ABB: Capital Markets Day 2020 (online, 11.30 bis 17.15 Uhr) UBS: aoGV (2. Teil Dividende, 10.00 Uhr) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2020 BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor im Q3 BAK: Online-Prognosetagung (11.00 Uhr, inkl. neuer BIP-Prognose) 20.11. Swiss Re: Investors' Day 2020 23.11. Keine Termine vorhanden 24.11. Novartis: Capital Markets Day Landis+Gyr: aoGV (Dividende 2019) 25.11. Montana Tech: Ergebnis Q3 U-blox: Analyst Day MK SGKB: Anlagetrends (online) CS-CFA Index November 26.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 Comet: Investor Day (online, ab 10.00 Uhr) BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 2020 27.11. Credit Suisse: aoGV (2. Teil Dividende, 10.30 Uhr) Dottikon ES: Ergebnis H1, aoGV (Kapitalerhöhung, Split) MCH: aoGV (Kapitalerhöhung etc., 08.00 Uhr) New Value: Ergebnis H1 30.11. Airesis: aoGV BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2020 KOF Konjunkturbarometer 01.12. Adecco: Capital Markets Day 2020 (14.00 bis 17.30 Uhr, online) Aryzta: Umsatz Q1 Seco: BIP Quartalsschätzungen Q3 2020 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Parahotellerie im Q3 2020 Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2020 02.12. VAT: Capital Markets Day BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2020 03.12. Also: Investorentag (online, 14.00 - 17.00 Uhr) 04.12. Glencore: Investor Update (ab 14.00 Uhr) 07.12. BFS: Touristische Beherbergungen Oktober 2020/Sommersaison SNB: Devisenreserven November 2020 08.12. Schaffner: Ergebnis 2019/20 Seco: Arbeitsmarktdaten November 2020

