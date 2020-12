10.12. Axpo: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 9.00 Uhr) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2020 SHL: aoGV zu Optionen-Zuteilung etc. 11.12. SNB: Direktinvestitionen 2019 14.12. Keine Termine 15.12. Credit Suisse: Investorentag Aryzta: GV (10.00 Uhr) Credit Suisse: Monitor Schweiz Q4 - Wie reagieren KMU auf Krise? Seco: Konjunkturprognosen Dezember BFS: Produzenten- und Importpreisindex November KOF Konjunkturprognose Winter 16.12. Keine Termine 17.12. Molecular Partners: Investorentag Relief: aoGV (Kapitalerhöhung) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November BFS: Baupreisindex Oktober SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) 18.12. The Native: ao GV (Nennwertreduktion, Kapitalerhöhung) SNB: Zahlungsbilanz Q3 21.12. Keine Termine 22.12. KOF Consensus Forecast 23.12. Keine Termine 24.12. SIX geschlossen 25.12. SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 28.12. Keine Termine 29.12. Keine Termine 30.12. KOF Konjunkturbarometer CS-CFA Index Dezember 31.12. SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3, SIX geschlossen 01.01. SIX geschlossen - Kein AWP-Dienst 04.01. Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 05.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2020 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 06.01. Keine Termine

