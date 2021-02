16.02. Straumann: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Basilea: Ergebnis 2020 (Webcast 16.00 Uhr) Coop: BMK 2020 Glencore: Ergebnis 2020 (Conf. Call 9.00 Uhr), BMK (online) Sunrise UPC: Ergebnis 2020 BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q4/2020 17.02. Schindler: Ergebnis 2020 (Conf. Call 9.30 Uhr) Temenos: Ergebnis 2020 (Conf. Call 18.00 Uhr) Banque Cantonale Neuchâteloise: BMK 2020 18.02. Credit Suisse: Ergebnis 2020, BMK 2020 Nestlé: Ergebnis 2020 (Conf. Call 14.00 Uhr), BMK 2020 (online) Temenos: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Basler KB: Ergebnis 2020 BCV: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) GAM: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) Phoenix Mecano: Ergebnis 2020 SGKB: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Obwaldner Kantonalbank : Ergebnis 2020 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2021 BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4 19.02. Sika: Ergebnis 2020, BMK 2020 Swiss Re: Ergebnis 2020 (Conf. Call 13.00 Uhr), BMK 2020 BB Biotech: Ergebnis 2020 Cembra: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.30 Uhr) Thurgauer KB: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Schweiz Tourismus: Jahresmedienkonferenz (online) BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor im Q4 MK BFS: Touristische Beherbergungen im 2020 22.02. Keine Termine vorhanden 23.02. BCGE: Ergebnis 2020 CPH: Ergebnis 2020 Novavest: Ergebnis 2020 PSP Swiss Property: Ergebnis 2020 SIG Combibloc: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Also: Ergebnis 2020 (Webcast 19.30 Uhr) CPH: BMK 2020 (online) Novavest: BMK 2020 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2021 24.02. Alcon: Ergebnis 2020 Allreal: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Bank Linth: Ergebnis 2020 EFG International: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.30 Uhr) Siegfried: Ergebnis 2020 (Webcast 13.30 Uhr), BMK 2020 Sulzer: Ergebnis 2020 Valora: Ergebnis 2020, BMK 2020 Walliser KB: Ergebnis 2020 Zehnder: Ergebnis 2020, BMK 2020 Bank Linth: BMK 2020 SIX Group AG: MK zu Surveillance 2.0 (online) Sulzer: BMK (online) CS-CFA Index Februar Swissmem: Jahresmedienkonferenz (online) 25.02. Adecco: Ergebnis 2020, BMK 2020 Alpiq: Ergebnis 2020 AXA Versicherungen: Ergebnis 2020 Evolva: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) Kudelski: Ergebnis 2020 SPS: Ergebnis 2020 Alpiq: BMK 2020 (online) SPS: BMK 2020 (online) Jahres-MK Baumeisterverband 26.02. LafargeHolcim: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Bobst: Ergebnis 2020 Ina Invest: Ergebnis 2020 Titlisbahnen: GV Bobst: BMK 2020 (online) Pierer Mobility: aoGV (Anpassung Satzung etc.) KOF Konjunkturbarometer Februar Seco: BIP Quartalsschätzungen Q4 2020 01.03. Energiedienst: Ergebnis 2020 Obseva: Ergebnis 2020 Logitech: Investorentag SHL: aoGV BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze Januar 2021 Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2021 02.03. Swiss Life: Ergebnis 2020 (Conf Call 9.00 Uhr) Arbonia: Ergebnis 2020, BMK 2020 Bellevue: Ergebnis 2020, BMK 2020 Elma: Ergebnis 2020 Emmi: Ergebnis 2020, BMK 2020 Feintool: Ergebnis 2020, BMK 2020 Gurit: Ergebnis 2020, BMK 2020 Intershop: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) IVF Hartmann: Ergebnis 2020 Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2020 Oerlikon: Ergebnis 2020 03.03. Kühne+Nagel: Ergebnis 2020 Autoneum: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.00 Uhr) Bossard: Ergebnis 2020 Bucher: Ergebnis 2020, BMK 2020 Dormakaba: Ergebnis H1 2020/21 Georg Fischer: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Implenia: Ergebnis 2020 Plazza: Ergebnis 2020 Swiss Steel: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Vifor: Ergebnis 2020, BMK 2020 Bossard: BMK 2020 (online) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2021 04.03. Forbo: Ergebnis 2020 Inficon: Ergebnis 2020 Kardex: Ergebnis 2020 Meier Tobler: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Raiffeisen: Ergebnis 2020 SVV: Jahresmedienkonferenz (online) Swiss: Ergebnis 2020 VAT: Ergebnis 2020 05.03. UBS: Publikation Geschäftsbericht Calida: Ergebnis 2020 Coltene: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) SFS: Ergebnis 2020 Starrag: Ergebnis 2020, BMK 2020 VZ Holding: Ergebnis 2020 Zug Estates: Ergebnis 2020 Schweiter: Ergebnis 2020 SFS: BMK 2020 SNB: Devisenreserven Februar 2021 08.03. UBS: Beginn Berufungsverfahren in Frankreich (bis 24.3.) Belimo: Ergebnis 2020, BMK 2020 Tornos: Ergebnis 2020 Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2021 BFS: Touristische Beherbergungen Januar 2021 09.03. Bâloise: Ergebnis 2020, BMK 2020 Dätwyler: GV Dufry: Ergebnis 2020 Galenica: Ergebnis 2020 Huber+Suhner: Ergebnis 2020, BMK 2020 Rieter: Ergebnis 2020 VP Bank: Ergebnis 2020 Dufry: BMK 2020 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 10.03. Geberit: Ergebnis 2020 BLKB: Ergebnis 2020 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2020 IVF Hartmann: BMK 2020 Medartis: Ergebnis 2020 Mikron: Ergebnis 2020, BMK 2020 Orior: Ergebnis 2020 BLKB: BMK (online) Clientis: BMK 2020 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 11.03. Ascom: Ergebnis 2020 Cicor: Ergebnis 2020 LLB: Ergebnis 2020 Meyer Burger: Ergebnis 2020 Stadler Rail: Ergebnis 2020 TX Group: Ergebnis 2020 BPDG: Ergebnis 2020 Seco: Konjunkturprognosen vom März 2021 12.03. Bachem: Ergebnis 2020 Flughafen Zürich: Ergebnis 2020 Fundamenta: Ergebnis 2020 Mobilezone: Ergebnis 2020 U-blox: Ergebnis 2020 CFT: Ergebnis 2020 15.03. APG SGA: Ergebnis 2020 Hiag Immobilien: Ergebnis 2020, BMK 2020 (online) Hochdorf: Ergebnis 2020

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

mk

(AWP)