13.04. Givaudan: Umsatz Q1 Mobiliar: Ergebnis + BMK 2020 Montana Tech: Ergebnis 2020 Newron: GV Oerlikon: GV SHL: Ergebnis 2020 (Conf. Call 11.00 Uhr) Zug Estates: GV Tecan: GV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 14.04. Geberit: GV Julius Bär: GV (10.00 Uhr) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2020 Gurit: Umsatz Q1, GV Komax: GV Sulzer: GV Tornos: GV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 15.04. Nestlé: GV Bucher: GV BVZ: GV Calida: GV Cicor: GV Elma: GV Emmi: GV GMSA: Ergebnis 2020 Kardex: GV Kudelski: GV Relief: Ergebnis 2020 Rieter: GV VAT: Trading Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) SNB: Referat Andréa Maechler, Thomas Moser (16.00 Uhr) 16.04. Swiss Re: GV Allreal: GV Conzzeta: Umsatz Q1 New Value: ao GV (Kapitalerhöhung) BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2021 KOF Webinar: "100 Tage Joe Biden - Was kann die Schweiz erwarten?" 19.04. Kuros: GV Swiss: Ergebnis Q1 20.04. Sika: Umsatz Q1, GV Temenos: Ergebnis Q1 Feintool: GV IVF Hartmann: GV Vontobel: GV (17.30 Uhr) Zur Rose: Trading Update Q1 BPDG: GV BFS: Arbeitskräfteerhebung 2020 ZKB Webcast: Immobilienmarkt Schweiz Swiss Biotech Day (online) 21.04. Roche: Umsatz Q1 Ascom: GV Basilea: GV Conzzeta: GV GAM: Interim Statement Q1 Georg Fischer: GV Glarner KB: Ergebnis Q1 Lalique: Ergebnis 2020 Molecular Partners: GV Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Romande Energie: Ergebnis 2020 SIG Combibloc: GV Vetropack: GV Villars: Ergebnis 2020 Walliser KB: GV Swissgrid: BMK 2020 (online) 22.04. Credit Suisse: Ergebnis Q1 Nestlé: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Bank Linth: GV Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Cembra: GV Flughafen Zürich: GV Hiag: GV Idorsia: Ergebnis Q1 Inficon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) SFS: GV Siegfried: GV U-blox: GV Comet: GV Glencore: Aktionärs-Webcast im Vorfeld der GV (13.30 Uhr) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2021 MK KPMG: Clarity on Swiss Taxes 40 Jahre BAK Economics: Jubiläums-Veranstaltung Aussenwirtschaftsforum 23.04. LafargeHolcim: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Schindler: Ergebnis Q1 Swiss Life: GV Arbonia: GV BB Biotech: Ergebnis Q1 Edisun Power: GV Glarner KB: GV Medartis: GV Mikron: GV Starrag: GV Airesis: Ergebnis 2020 26.04. Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 Orior: GV 27.04. ABB: Ergebnis Q1 Novartis: Ergebnis Q1 UBS: Ergebnis Q1 Bucher: Umsatz Q1 Energiedienst: GV Investis: GV Santhera: Ergebnis 2020 Swiss Steel: GV MK Swiss Life: "Länger leben - länger arbeiten?" Schweiz. Detailhandelstagung 2021 28.04. Alcon: GV APG SGA: GV Bachem: GV MCH: GV IGEA Pharma: ao GV CS-CFA Index April 29.04. Clariant: Ergebnis Q1 Straumann: Ergebnis Q1 Swisscom: Ergebnis Q1 Aevis: GV Basler KB: GV BC Jura: GV BCGE: GV BCV: GV Cassiopea: GV GAM: GV Pierer Mobility: GV SNB: Ergebnis Q1 Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1 Varia US: GV V-Zug: GV Zur Rose: GV Zwahlen et Mayr: GV Glencore: Produktionsreport Q1, GV Logitech: Ergebnis Q4 und FY 2021 (Webcast 14.30 Uhr) 30.04. Credit Suisse: GV Swiss Re: Kennzahlen Q1 Asmallworld: GV Bâloise: GV EPH: Ergebnis 2020 Helvetia: GV Metall Zug: GV PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 Von Roll: GV VP Bank: GV CFT: Ergebnis Q1 IGEA Pharma: Ergebnis 2020 The Native: Ergebnis 2020 Wisekey: Ergebnis 2020 BFS: Detailhandelsumsätze März 2021 KOF Konjunkturbarometer April, SNB GV, Referat Präsident Thomas Jordan etc. (10.00 Uhr) 03.05. KOF Beschäftigungsindikator Q2 Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2021 04.05. Adecco: Ergebnis Q1 Alcon: Ergebnis Q1 AMS: Ergebnis Q1 Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Kühne+Nagel: GV LafargeHolcim: GV Lindt&Sprüngli: GV Meyer Burger: GV Oerlikon: Ergebnis Q1 Schlatter: GV SIG Combibloc: Ergebnis Q1 Endress + Hauser AG: BMK 2020 (online) Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April) 05.05. Cham Group: GV Landis+Gyr: Ergebnis 2020 SGKB: GV Swiss Steel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2021 KOF Konjunkturumfragen April 06.05. Schaffner: Resultate H1 2020/21 Stadler Rail: GV Swissquote: GV Valartis: Ergebnis Q1 Vifor: GV ENR Russia: GV Valiant: Ergebnis Q1 07.05. Aluflexpack: Umsatz Q1 BKW: GV Datacolor: Ergebnis H1 HBM: Ergebnis 2020/21 Interroll: GV LLB: GV Seco: Arbeitsmarktdaten April 2021 BFS: Touristische Beherbergungen März 2021 SNB: Devisenreserven April 2021 08.05. Zuger KB: GV 10.05. Aluflexpack: GV Vaudoise: GV (16.30 Uhr)

