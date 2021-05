19.05. Julius Bär: Verwaltete Vermögen 4 Mte CFT: GV Poenina: GV Valiant: GV Züblin: Ergebnis 2020/21 (Conf. Call 09.00 Uhr) Blackstone Res.: GV Lem: Ergebnis 2020/21 (Conf. Call 10.00 Uhr) 20.05. Temenos: GV Adval Tech: GV Dufry: Trading Statement Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) SoftwareONE: GV Assura: BMK 2020 MK UBS: International Pension Gap Index 21.05. Richemont: Ergebnis 2020/21 (Conf Call 09.30 Uhr) LM Group: Ergebnis Q1 Phoenix Mecano: GV Formulafirst: GV BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sekundärer Sektor im Q1 24.05. Pfingstmontag - Reduzierter AWP-Dienst 25.05. Arundel: GV GMSA: GV Medacta: GV AXA Versicherungen: MK Betriebsrechnung Berufliche Vorsorge 2020 Helvetia: MK "Berufliche Vorsorge" Wisekey: GV MK CS: Wo lebt es sich in der Schweiz am günstigsten? 26.05. SGS: Investor Days (bis 28.5., virtuell) Achiko: GV Warteck Invest: GV Ypsomed: Ergebnis 2020/21 (Webcast 9.00 Uhr) CS-CFA Index Mai 27.05. Spice Private: GV EEII: GV Peach Property: GV EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2021 BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 28.05. Cosmo: GV Dottikon ES: Ergebnis 2020/21 Obseva: GV Perfect Holding: GV Lalique: GV KOF Konjunkturbarometer Mai 31.05. Keine Termine vorhanden 01.06. Aryzta: Umsatz Q3 Burckhardt: Ergebnis 2020/21 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Detailhandelsumsätze April 2021 Seco: BIP Q1 2021 Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2021 02.06. AMS: GV PEH: GV 03.06. MK SGKB: Staatsverschuldung und ihr Einfluss auf den Aktienmarkt Keine Termine vorhanden 04.06. BPDG: ao GV CPH: aoGV (Transaktion mit Uetikon Industrieholding) Pharmakonferenz ASCO 2021 (virtuell, bis 8.6.) 07.06. Airesis: GV Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2021 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2021 SNB: Devisenreserven Mai 2021 08.06. EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung BFS: Touristische Beherbergungen April/Wintersaison 2021 Branchentalk Banken (ab 16.30 Uhr) 09.06. Hochdorf: GV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 10.06. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2021 New Value: Ergebns 2020/21 Private Banking Day 14.06. CPH: Investorentag BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2021 15.06. Sonova: GV EPH: GV Sulzer: Capital Markets Day Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021

