02.09. Vaudoise: Ergebnis H1 BFS: Detailhandelsumsätze Juli BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August Seco: BIP Q2 FuW-Forum: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz SEF Swiss Economic Forum (2. Tag) Swiss Green Economy Symposium 2021 (SGES, inkl. 3.9.) 03.09. MCH: Ergebnis H1 Plazza: Ergebnis H1 BFS: Touristische Beherbergungen Juli 06.09. Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Zurich Forum for Sustainable Investment 07.09. Partners Group: Ergebnis H1 Seco: Arbeitsmarktdaten August EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SNB: Devisenreserven August Swiss Biotech Day 2021 (MK 09.00 Uhr) 08.09. Richemont: GV Belimo: Capital Markets Day (10.00 bis 15.30 Uhr) BKW: Ergebnis H1, MK H1 Poenina: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Villars: Ergebnis H1 GMSA: Ergebnis H1 Logitech: GV EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis Swiss Medtech Day 2021 09.09. Swiss Re: Media Event at the Rendez-Vous 2021 Romande Energie: Ergebnis H1, MK zu H1, Strategie etc. SF Urban: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) Mobiliar: Ergebnis H1 Asut: IoT-Konferenz 2021 Finance Forum Liechtenstein 10.09. Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Economiesuisse: Tag der Wirtschaft (09.00 bis 14.30 Uhr) Medacta: Ergebnis H1 Roche: MK Gründerfamilie zu 125-Jubiläum 13.09. Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2021 Helvetia: Ergebnis H1 14.09. Roche: Virtual Pharma Day (14.00 bis 17.00 Uhr) Sonova: Investorentag (13.30 bis 16.15 Uhr) Crealogix: Ergebnis H1 SHL: Ergebnis H1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex August Branchentalk Tourismus (ab 16.00 Uhr) 15.09. Lalique: Ergebnis H1 Relief: Ergebnis H1 Anlegerkonferenz Investora (1. Tag) 16.09. Aevis: Ergebnis H1 Newron: Ergebnis H1 Seco: Konjunkturprognosen September SwissBanking: MK anlässlich Bankiertag 2021 Anlegerkonferenz Investora (2. Tag) 17.09. Keine Termine vorhanden 20.09. BVZ: Ergebnis H1 Spice Private: Ergebnis H1 Sulzer: aoGV (Abspaltung Medmix) 21.09. EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte August 22.09. SNB: Zahlungsbilanz Q2, SwissMediaForum 2021 (ab 17.00 Uhr, inkl. 23.9.) 23.09. Perrot Duval: GV SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 24.09. Airesis: Ergebnis H1 27.09. UBS: Urteil 2. Instanz Prozess in Paris 28.09. KOF Consensus Forecast 29.09. Hiag: ao GV CS-CFA Index September

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

cf/

(AWP)