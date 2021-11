24.11. Inficon: Technology Day (10.00 - 15.00 Uhr) New Value: ao GV (Änderung Firmennamen und Geschäftszweck) CS-CFA Index November 25.11. Swiss Life: Investor Day (ab 13.00 Uhr) Calida: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 MK SGKB: Anlagetrends 2022 26.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 Roche: aoGV zu Aktiendeal mit Novartis (10.30 Uhr) BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 BFS: Parahotellerie im 3. Quartal 2021 Seco: BIP Q3 2021 29.11. Keine Termine 30.11. Bystronic: Capital Markets Day (09.30 - 15.30 Uhr) KOF Konjunkturbarometer November MK Raiffeisen: Studie zu Immobilienmarkt MK CS: Pensionskassenstudie 01.12. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2021 Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2021 Julius Bär: Ausblick auf die Finanzmärkte 2022 02.12. Novartis: Capital Markets Day Also: Capital Markets Day (14.00-16.30 Uhr) Glencore: Investorentag BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2021 03.12. Keine Termine 06.12. BFS: Touristische Beherbergungen Oktober/Sommersaison 2021 07.12. ABB: Capital Markets Day (12.00 bis 17.00 Uhr) Datacolor: GV Schaffner: Ergebnis 2020/21, BMK 2020/21 Cembra: Investor Day (mit Medienmitteilung am Morgen) Seco: Arbeitsmarktdaten November 2021 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung SNB: Devisenreserven November 2021 08.12. Barry Callebaut: GV Axpo: Ergebnis 2020/21 MK CS: Büroflächenmarkt Schweiz 2022 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 09.12. SHL: GV (13.00 Uhr isrealischer Zeit) TX Group: Capital Market Day Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2021 10.12. Keine Termine 13.12. UBS: Prozess in Frankreich (Urteil 2. Instanz erw.) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2021 Wisekey: Investorentag (ab 16 Uhr MEZ) 14.12. BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2021 15.12. Roche: Update following ASH 2021 Molecular Partners: Oncology R&D Day 16.12. Straumann: Capital Markets Day (08.30 - 16.00 Uhr) Perrot Duval: Ergebnis H1 KOF: Winterprognose 2021 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) 17.12. SNB: Direktinvestitionen 2020 20.12. BFS: Baupreisindex im Oktober 2021

