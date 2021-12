10.12. Keine Termine 13.12. UBS: Prozess in Frankreich (Urteil 2. Instanz erw.) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2021 Wisekey: Investorentag (ab 16 Uhr MEZ) 14.12. BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2021 UBS Vorsorgeforum zu 2. Säule MK CS: Thema Schweizer Arbeitsmarkt 15.12. Roche: Update following ASH 2021 Molecular Partners: Oncology R&D Day Santhera: aoGV (10.30 Uhr; Kapitalerhöhung) VT5 Acquisition Company AG: Börsengang an SIX 16.12. Straumann: Capital Markets Day (08.30 - 16.00 Uhr, online) Cicor: ao GV Perrot Duval: Ergebnis H1 KOF: Winterprognose 2021 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. Conf. Call) 17.12. SNB: Direktinvestitionen 2020 20.12. BFS: Baupreisindex im Oktober 2021 21.12. EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2021 KOF Consensus Forecast, SNB: Zahlungsbilanz Q3 22.12. Keine Termine 23.12. Keine Termine 24.12. Keine Termine - SIX geschlossen 27.12. Keine Termine 28.12. Keine Termine 29.12. CS-CFA Index Dezember 30.12. KOF Konjunkturbarometer Dezember 31.12. SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 SIX geschlossen 03.01. Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2021 04.01. Jungfraubahn: Frequenzen 2021 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2021 05.01. Verband Schweizer Medien: Dreikönigstagung (als Livestream)

