10.05. Alcon: Ergebnis Q1 Castle Private: GV (ohne physische Präsenz) Orascom DH: GV (ohne physische Präsenz) PEH: Ergebnis 2021/22 Swiss Steel: Ergebnis Q1 Gurit: Conf. Call zu Fiberline-Übernahme EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung 11.05. Alcon: Conf. Call Q1 Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 Barry Callebaut: Capital Markets Day (bis 12.05.2022) Castle Alternative: GV (ohne physische Präsenz) Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2022 Galenica: GV (14.30 Uhr) Orell Füssli: GV (10.00 Uhr) Villars: GV (ohne physische Präsenz) Sunrise UPC: Ergebnis Q1 MK Complementa: Trends bei Pensionskassen EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis 12.05. Zurich Insurance: Update Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) Molecular Partners: Ergebnis Q1 BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2022 13.05. Interroll: GV (ohne physische Präsenz) LM Group: Ergebnis Q1 14.05. Zuger KB: GV (15.00 Uhr) 16.05. BKW: GV (14.00 Uhr) Jungfraubahn: GV (14.00 Uhr) Sensirion: GV (ohne physische Präsenz) BFS: Erste Schätzung Logiernächte April 17.05. ABB: Capital Markets Day Antriebstechnik Sonova: Ergebnis 2021/22, BMK 2021/22 Aluflexpack: GV (ohne physische Präsenz) BEKB: GV (16.30 Uhr) Dufry: GV (ohne physische Präsenz) Valartis: GV (10.00 Uhr) VAT: GV (ohne physische Präsenz) Fenaco: BMK 2021 Obseva: Ergebnis Q1 Oerlikon: Capital Markets Day 2022 (12.00 - 18.00 Uhr) On Holding AG: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q1 2022 Jahres-MK: OAK BV (Oberaufsicht Berufliche Vorsorge) 18.05. ABB: CMD Prozessautomation Alpine Select: GV (ohne physische Präsenz) LM Group: GV (ohne physische Präsenz) Minoteries: GV (10.30 Uhr) Montana Aerospace: GV (ohne physische Präsenz) Orascom DH: Ergebnis Q1 Valiant: GV (ohne physische Präsenz) Warteck Invest: GV (17.00 Uhr) Holcim: Urteil Lafarge Obseva: GV (16.30 Uhr) Sportradar Group AG: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) 19.05. Julius Bär: Strategie-Update (inkl. 4 Mte Zwischenbericht) Adval Tech: GV (ohne physische Präsenz) Dufry: Trading Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) Medacta: GV (ohne physische Präsenz) SoftwareONE: Update Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) Varia US: Q1-Update Züblin: Ergebnis 2021/22 Bell: Investor Day 20.05. Richemont: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 09.30 Uhr) Peach Property: GV (ohne physische Präsenz) Phoenix Mecano: GV (15.00 Uhr) BFS: Industrieproduktion Q1 22.05. WEF 2022 (bis 26.05) 23.05. MCH: GV (15.00 Uhr) WEF 2022 (bis 26.05) 24.05. Swatch: GV (ohne physische Präsenz) Romande Energie: GV (17.00 Uhr) CFT: GV (15.30 Uhr) Lem: Ergebnis 2021/22, BMK 2021/22 (auch online) WEF 2022 (bis 26.05) 25.05. Partners Group: GV (ohne physische Präsenz) Temenos: GV (ohne physische Präsenz) Spice Private: GV (ohne physiche Präsenz) Ypsomed: Ergebnis 2021/22 CS-CFA Index Mai, WEF 2022 (bis 26.05) 26.05. Auffahrt - Eingeschränkter AWP-Dienst, WEF 2022 (letzter Tag) 27.05. Cosmo: GV (ohne physische Präsenz) BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 30.05. Aryzta: Umsatz Q3 AXA Versicherungen: MK zu BVG-Geschäft (online) Poenina: GV (11.00 Uhr) KOF Konjunkturbarometer Mai, Digital Finance Forum Liechtenstein 31.05. Arundel: GV (ohne physische Präsenz) Burkhalter: GV (11.00 Uhr) Dottikon ES: Ergebnis 2021/22 Relief: GV (ohne physische Präsenz) BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2022 BFS: Detailhandelsumsätze April, Seco: BIP Q1 2022 FuW-Forum "Blockchain in Financial Services" 01.06. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz, Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2022 02.06. PEH: GV Elcom: Jahres-MK ENR Russia: GV Lalique: GV BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2022 CS-Immobilienmonitor Q2 SEF Swiss Economic Forum 03.06. Formulafirst: GV FKB: MK zu Veränderungen an Firmenspitze SEF Swiss Economic Forum 06.06. Leclanché: Ergebnis 2021 (def.) Pfingstmontag - Reduzierter AWP-Dienst

